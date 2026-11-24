Un informe de la agencia de auditoría interna revela problemas críticos en la capacidad de despliegue del Ejército de EE.UU. desde Hawai ante un posible conflicto con China.

La agencia de auditoría interna del Ejército de Estados Unidos ha emitido una advertencia grave sobre la capacidad operativa de sus fuerzas estacionadas en Hawai. Según un informe confidencial obtenido por CNN a través de la Ley de Libertad de Información, existe un riesgo significativo de que las tropas no puedan desplegarse rápidamente desde esta base estratégica en caso de un conflicto armado con China en el Pacífico occidental. Este hallazgo pone en duda la efectividad inmediata de los planes de contención militar diseñados para la región asiática.

Riesgos de Despliegue en Caso De Conflicto Con China

El informe, finalizado en abril, expone una serie de problemas de infraestructura y equipamiento que permanecen sin resolver. Estos obstáculos físicos y logísticos, combinados con una notable confusión administrativa sobre las responsabilidades del batallón de apoyo logístico, generan dudas sobre la viabilidad de las misiones de respuesta rápida. Los auditores concluyeron que las unidades del Ejército podrían no ser capaces de desplegarse eficazmente desde Hawai para apoyar una contingencia sin previo aviso u otras misiones reales.

Also read A la caza de capital para levantar proyectos industriales en España y frenar la amenaza china

La situación se agrava por la deficiente preparación del equipo logístico y las deficiencias observadas en la capacitación de apoyo al despliegue. Además, se reportaron zonas de mantenimiento inundadas, lo que compromete la operatividad de los vehículos y armas necesarias para el traslado inmediato de personal. Un soldado de la 25.ª División de Infantería estableció una posición para una ametralladora M2 Browning de calibre .50 durante una rotación en el Centro Multinacional Conjunto de Preparación del Pacífico, en el Área de Entrenamiento de Kahuku, el 15 de noviembre, ilustrando la presencia activa que ahora enfrenta estos desafíos estructurales.

Relevancia Estratégica De Hawai En El Pacífico

Hawai desempeña un papel fundamental en los planes de guerra del Ejército estadounidense en el Pacífico. Las aproximadamente 47.000 fuerzas en servicio activo estacionadas en el archipiélago incluyen a miembros de la 25.ª División de Infantería, el cuartel general del Ejército de EE.UU. en el Pacífico y el Comando Indo-Pacífico de EE.UU., también conocido como Comando del Pacífico. Los planificadores estadounidenses consideran estas islas un enclave inexpugnable y relativamente seguro, a través del cual las tropas y el equipo pueden fluir hacia el Pacífico occidental en caso de guerra con China.

Advertisement

La ubicación de Hawai es crítica dada la amenaza que representan los numerosos misiles chinos contra las bases estadounidenses y aliadas más cercanas al continente asiático. Michael Mazza, experto en Estrategia de Defensa del Instituto para la Seguridad del Indo-Pacífico, destacó esta importancia en una entrevista con CNN. Mazza afirmó que la 25.ª División de Infantería es la unidad del Ejército más avanzada diseñada específicamente para desplegarse en la región, argumentando que su ausencia o retraso afectaría directamente la capacidad del Ejército para entrar en combate en el Pacífico occidental.

Conflicto Administrativo Y Reacciones Del Comando

De manera inusual, los auditores señalaron que un alto funcionario del cuartel general del Ejército en el Pacífico solicitó la revisión específicamente porque los líderes de USARPAC no confiaban en la capacidad de la Guarnición del Ejército de EE.UU. (USAG) en Hawai para funcionar como plataforma de proyección de poder. Un portavoz del comando reconoció a CNN que la auditoría reveló oportunidades identificadas para fortalecer el apoyo al movimiento de unidades en la instalación de despliegue multifuncional en Hawai.

Tras la publicación de las conclusiones, los distintos cuarteles generales del Ejército discreparon inicialmente sobre quién era el responsable de idear y financiar soluciones a las deficiencias en el apoyo al despliegue. El portavoz de USARPAC declaró que el servicio ha tomado medidas para fortalecer el apoyo al despliegue y que el informe incluía planes de acción para abordar los problemas administrativos identificados. El mando también indicó que el Ejército continúa atendiendo las necesidades de infraestructura y equipamiento mediante procesos establecidos de priorización, coordinación y asignación de recursos.

No obstante, la falta de consenso interno y los retrasos en la implementación de soluciones planteadas por los auditores sugieren que los desafíos logísticos persisten. La evaluación constante de la preparación y capacidad para proyectar poder de combate, especialmente dada la inmensa extensión territorial y la enorme distancia en la región del Indo-Pacífico, sigue siendo una prioridad para el mando, aunque la confianza en la infraestructura actual parece haber sido erosionada por estos hallazgos críticos.