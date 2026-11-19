El informe del CENIF revela que el uso de 10.000 flotadores idénticos evidencia una coordinación previa en el asalto a Ceuta, desmintiendo la spontaneidad del hecho.

Un informe técnico entregado a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inteligencia Fiscal ( CENIF) ha desvelado datos cruciales sobre la logística utilizada durante la entrada masiva de personas en Ceuta. La investigación concluye que el empleo de 10.000 flotadores idénticos no fue casual, sino que demuestra una coordinación previa para facilitar la travesía. Este hallazgo contradice las versiones que atribuyen el fenómeno a una reacción espontánea de la población.

Coordinación Logística y Uso de Flotadores

Los expertos del CENIF señalan que los migrantes adquirieron estos elementos en tiendas locales o por Internet antes del evento. El reporte indica que el plan incluía notas específicas de disponibilidad, distribución y uso preordenado para el cruce masivo a nado. El momento y el lugar de la entrada estaban perfectamente determinados, lo que sugiere una organización detallada. El número de flotadores utilizados oscila entre cifras precisas que permitieron hacer frente a la venta sorpresiva de miles de unidades en un día concreto. Esta capacidad de respuesta inmediata descarta una planificación sin pedidos previos.

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Análisis de la Acción Marroquí

A pesar de la evidencia logística, el informe concluye que no se obtuvieron pruebas que permitieran afirmar que la entrada masiva fue resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes. El análisis técnico distingue entre la coordinación de los participantes y el respaldo gubernamental exterior. Los investigadores evalúan las comunicaciones intercambiadas entre un miembro del CNI y un agente de la UCE3 de la Guardia Civil entre el 29 de julio y el 7 de agosto. Se considera que estas alertas pudieron servir como un aviso o señal temprana.

Comunicaciones de Seguridad y Alertas

La Guardia Civil destaca en su reporte que, de haberse recibido un mensaje en términos de posible amenaza a la seguridad nacional, la respuesta habría sido muy superior. Esta reacción hipotética habría involucrado incluso al máximo nivel político del Estado. El análisis técnico detalla que la estructura de la entrada facilitaría la entrada de más de 70.000 personas hacia el territorio español. La ausencia de una orden directa desde Marruecos no elimina la gravedad de la coordinación observada en el terreno.

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Implicaciones para la Justicia

El contenido del informe es vital para los procesos judiciales en curso. La distinción entre coordinación ciudadana y dirección estatal tiene implicaciones legales significativas. Los fiscales y jueces deben interpretar estos datos técnicos para determinar las responsabilidades penales. La precisión de los datos sobre los flotadores y las fechas clave aporta claridad al caso.

Consecuencias y Próximos Pasos

La revelación de esta logística afecta la percepción pública de los eventos migratorios recientes. Las autoridades deben considerar estos hallazgos al evaluar políticas de frontera. La transparencia en el informe del CENIF establece un precedente para investigaciones futuras. El caso continúa su tramitación en la Audiencia Nacional con esta nueva información técnica como base fundamental.