Informe Brand Footprint 2026: Las marcas españolas de gran consumo refuerzan su liderazgo en el mercado nacional

ElInforme Brand Footprint 2026 de Worldpanel by Numerator revela que las marcas locales ganan cuota de mercado frente a las internacionales en España, con ElPozo y Coca-Cola a la cabeza. ElPozo lidera en siete comunidades autónomas y destaca por su alta penetración en hogares. La innovación se consolida como factor clave de crecimiento, con un aumento del 27% en lanzamientos y una tasa de éxito del 50% para las marcas más innovadoras.

Las marcas de gran consumo vuelven a situarse como las preferidas por los consumidores españoles, según la edición 2026 del informe Brand Footprint elaborado por Worldpanel by Numerator.

Este estudio analiza la presencia y frecuencia de compra de las principales enseñas en los hogares españoles y confirma la fortaleza de las marcas locales. La clasificación sitúa a Coca-Cola en primera posición con 121 millones de contactos con el consumidor (CRP), seguida de ElPozo con 112,5 millones y Campofrío con 85,4 millones.

Sin embargo, la compañía murciana destaca por su capacidad de penetración, ya que está presente en el 73,2% de los hogares españoles, por encima del 67,7% alcanzado por Coca-Cola. Además, únicamente cuatro enseñas han conseguido crecer simultáneamente en contactos con el consumidor, porcentaje de hogares compradores y frecuencia de compra.

Pepsi regresa al ranking tras quedar fuera en anteriores ediciones, mientras que Cebollas Tara y Plátano de Canarias debutan entre las marcas con mayor presencia en la cesta de la compra de los españoles. El informe destaca asimismo el buen comportamiento de las marcas nacionales. Entre las 250 principales enseñas analizadas, las marcas españolas incrementaron un 1,2% sus contactos con el consumidor, mientras que las internacionales registraron una caída del 1,6%. La clasificación autonómica refleja importantes diferencias regionales.

ElPozo lidera en siete comunidades autónomas: Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias. Por su parte, Coca-Cola ocupa la primera posición en Madrid, Baleares, Cantabria, Aragón y Cataluña. Central Lechera Asturiana encabeza el ranking en Asturias y La Rioja, mientras que Campofrío lidera en Castilla y León y Danone se sitúa como la marca más elegida en el País Vasco. Por sectores, los principales liderazgos permanecen sin cambios.

ElPozo continúa al frente en alimentación, Coca-Cola en bebidas, Central Lechera Asturiana en lácteos y alternativas vegetales, Fairy en droguería, Colgate en higiene y cuidado personal y Plátano de Canarias en frutas y verduras. La principal novedad se produce precisamente en esta última categoría, donde Cebollas Tara entra directamente en la tercera posición del ranking, superando a marcas como Florette y Fresón de Palos. En el consumo fuera del hogar también predomina la estabilidad.

Coca-Cola mantiene el liderazgo en bebidas y Lays en alimentación, aunque Cabreiroá y Nestlé logran incorporarse al grupo de las cinco marcas más elegidas. En el apartado de fabricantes, siete compañías superan los 100 millones de contactos anuales con consumidores. Nestlé vuelve a ocupar la primera posición, seguida por Danone, Coca-Cola, Sigma Foods, P&G, ElPozo y Mondelez. El análisis identifica la innovación como una de las principales palancas de crecimiento.

Las marcas presentes en el top 50 incrementaron un 27% el número de innovaciones lanzadas al mercado, el primer crecimiento registrado desde 2021. Además, las marcas más innovadoras obtuvieron una tasa de éxito del 50%, frente al 14% registrado por aquellas que permanecen fuera del ranking





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