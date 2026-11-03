Inflación y costos de combustible impactan a Michigan y Nueva York

La inflación, los aranceles y el precio de la gasolina golpean a trabajadores en Michigan y Nueva York, afectando su poder adquisitivo y decisiones de voto.

La presión inflacionaria y el aumento sostenido de los costos de combustible están obligando a los ciudadanos de Michigan y Nueva York a recortar drásticamente sus gastos, creando un escenario económico complejo que redefine las prioridades electorales y la viabilidad de pequeñas empresas en estas regiones.

Aumento de precios afecta negocios locales

Francisco, un pequeño empresario con sede en Dearborn, Míchigan, confirma que sus clientes están reduciendo su gasto habitual y solo solicitan reparaciones mínimas para sus vehículos. Comenzó a observar esta tendencia en febrero y marzo de este año, pero la situación empeora constantemente debido a la inflación y al impacto de los aranceles actuales.

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La empresa, que cuenta actualmente con seis trabajadores, enfrenta la difícil perspectiva de reducir su plantilla si la demanda no mejora. Francisco indica que no puede permitirse pagar a su personal sin la generación suficiente de ingresos para cubrir los costos operativos.

Dependencia del automóvil en Detroit

Detroit es una ciudad donde el automóvil es esencial para la movilidad diaria, similar a una extensión del cuerpo humano para la mayoría de sus ciudadanos. Francisco, un conductor de Uber dominicano que se trasladó desde Nueva York a Detroit hace cuatro años, describe cómo la falta de transporte público eficiente agrava la dependencia del vehículo propio.

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En este entorno, el alza en el precio de los combustibles golpea de lleno a la clase trabajadora. Las distancias largas y la ineficacia del transporte público hacen que llenar el tanque se convierta en un gasto recurrente y severo, especialmente cuando la gasolina alcanza precios elevados que superan los cuatro dólares por galón.

Poder adquisitivo y cesta básica en aumento

En un supermercado de la ciudad, Wanita señala productos esenciales como las alitas de pollo, cuyo precio ha pasado de seis euros a 11,30 euros, una cifra que considera ridícula. La diferencia se nota en todas partes, desde las gasolineras hasta los estantes de los supermercados, lo que ha llevado a muchos consumidores a dejar de visitar restaurantes por completo.

Diante, un joven de 32 años, observa que el pollo, las aves en general y la carne han subido considerablemente de precio. Even pequeños artículos como un tarro pequeño de tomates cuesta ahora unos cinco dólares, mientras que hace más de un año rondaba los tres dólares. Sitúa la economía como su principal preocupación para elegir su voto en estas elecciones intermedias.

Impacto en el gasto y expectativas electorales

Wanita, una demócrata, espera que su partido logre revertir la situación económica actual. La contienda por el Senado en Michigan entre Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers es una de las pocas elecciones que podrían determinar el control de la cámara alta.

Por áreas, el descontento más alto corresponde a la gestión económica de la Administración actual. Esta insatisfacción se refleja en el cierre de gobierno más largo de la historia, que duró 43 días desde el 1 de octubre de 2025, debido a la falta de consenso en la Cámara de Representantes para aprobar los presupuestos.

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Realidad económica en Nueva York y Michigan

En el barrio de Corona, en el distrito neoyorquino de Queens, Rosa se queja de que ha subido todo, desde la comida hasta los combustibles. Omar, un colombiano que vive en la misma zona, coincide en que el coste de la vida no es proporcional al aumento de los ingresos.

Hanna, una joven de 25 años procedente de Virginia que estudia en Nueva York, argumenta que basta con fijarse en los datos para comprender la realidad económica. María y Anita, limpiadoras que trabajan en la zona, recuerdan cuando 200 dólares llenaban el carrito de la compra y ahora todo, incluyendo el gas y el alquiler, se encarece mientras los sueldos se mantienen igual.

Aranceles y contexto político nacional

El presidente estadounidense enfrenta uno de los índices de popularidad más bajos en Michigan, estado fronterizo con Canadá, con quien comparte más de 1.000 kilómetros de frontera. Trump suspende también en materia de comercio, donde destaca su dura política arancelaria que le ha enemistado con países de todo el mundo.

La Reserva Federal estadounidense efectuó la primera subida de tipos en más de tres años a mediados de septiembre, desoyendo las expectativas de alivio. Para una familia afectada, el precio de la gasolina es el problema más grande, costando el doble de lo que costaba con la administración anterior, ya que no baja de los cuatro dólares el galón.