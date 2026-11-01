Inflación estructural en España: expertos advierten dificultad para el BCE

El Consenso de PwC revela que el 52% de los expertos ve una inflación estructuralmente alta en España, afectando al poder adquisitivo y generando desaceleración económica.

La evolución de la inflación, los costes de financiación, el consumo y el contexto geopolítico determinarán la intensidad de la desaceleración económica en los próximos trimestres. Según el Consenso Económico y Empresarial de PwC, estos factores son clave para saber si la situación se mantiene bajo control o gana fuerza.

Visión sobre la inflación estructural

El estudio elaborado por PwC, correspondiente al cuarto trimestre del año, muestra que una mayoría del 52 por ciento de más de 450 empresarios, directivos y analistas considera que el repunte de precios es el inicio de una fase de inflación estructuralmente más alta. Estos expertos opinan que esta situación se mantendrá durante un tiempo considerable y que el Banco Central Europeo tendrá dificultades para resolverla únicamente mediante el ajuste de los tipos de interés.

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Solo un 25 por ciento de los encuestados asegura que estamos ante un episodio pasajero. Por su parte, un 15 por ciento estima que el fenómeno es un riesgo manejable si el Banco Central Europeo actúa con firmeza. Esta división de criterios refleja la incertidumbre actual sobre la trayectoria de los precios en la economía.

Impacto en el poder adquisitivo

El aumento de precios experimentado primero por el encarecimiento de la energía y los carburantes, y posteriormente por el contagio al resto de materias primas, servicios y el conjunto de la cesta de la compra, podría no depender solo de que cesen las hostilidades en Oriente Próximo. Nada más lejos de la realidad, los expertos advierten de que lo que desató el pasado mes de febrero la guerra entre Estados Unidos e Irán podría enquistarse y convertirse en estructural.

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El primer impacto recae directamente sobre el poder adquisitivo de los hogares, que se viene reduciendo especialmente en los últimos tres meses. Durante este periodo, el Índice de Precios al Consumo encadena aumentos por encima del 4 por ciento, llegando al 4,9 por ciento en septiembre y octubre. Esta tendencia erosiona la capacidad de compra de las familias de manera progresiva.

Consecuencias para los hogares y salarios

El 45 por ciento de los expertos afirma que, si la inflación se mantiene durante un periodo prolongado por encima del crecimiento nominal de los salarios, el impacto en los hogares será desigual en función del nivel de renta. Esta situación genera una preocupación significativa entre la comunidad empresarial y analítica sobre la estabilidad social y económica.

Un 39 por ciento espera una pérdida del poder adquisitivo, con un posible ajuste del consumo y del ahorro. Esto se debe principalmente a que los salarios crecerán por debajo de los precios. Mientras que un 31 por ciento cree que el mayor efecto será que las subidas de los salarios alimenten los efectos de segunda ronda en costes y precios, especialmente en determinados sectores.

Contexto de la economía española

La diferencia entre la inflación en España y en la Eurozona, casi 5 por ciento frente al 3,8 por ciento de media, se explica, para el 47 por ciento de los expertos, directivos y empresarios, por el dinamismo de la demanda interna y del turismo. Estos factores presionan al alza los precios en el país, diferenciándolo de la media europea.

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En cuanto a la evolución de la economía española, el Consenso adelanta una moderada desaceleración de la actividad en los próximos meses. Los panelistas, un 41 por ciento, consideran que aunque hay suficiente demanda, la falta de trabajadores es uno de los principales motivos que están frenando el crecimiento de la actividad. Por lo que, en conclusión, el Consenso considera que la evolución de la inflación, los costes de financiación, el consumo y el contexto geopolítico determinarán hasta qué punto esta desaceleración se mantiene bajo control.