Inflación en España: IPC interanual en abril dos décimas por debajo del de marzo, medidas del Plan de Respuesta al conflicto bélico

El IPC interanual en abril se ha quedado dos décimas por debajo del dato de marzo, en el que se disparó más de un punto por la carencia de los combustibles como efecto directo del estallido del conflicto bélico en Oriente Medio. La bajada interanual de los precios de la electricidad y el gas natural ha permitido contener la inflación en abril, pero los carburantes siguen presionados al alza por la persistencia del impacto en los mercados internacionales por la guerra en Irán.

El IPC interanual se queda en abril dos décimas por debajo del dato de marzo, en el que se disparó más de un punto por la carencia de los combustibles como efecto directo del estallido del conflicto bélico en Oriente Medio.

En abril, la inflación ha podido contenerse por el efecto estadístico a la bajada interanual de los precios de la electricidad y el gas natural, ya que ambas facturas bajaron más el mes pasado respecto a hace un año (-4,3% y -9,6%, respectivamente). El abaratamiento de la luz mitiga el efecto al alza de los combustibles, que siguen presionados al alza por la guerra en Irán.

El IPC subyacente, que excluye del cálculo los precios más volátiles de la energía y los alimentos no elaborados, se modera una décima hasta el 2,8%. La variación anual del indicador adelantado del IPC armonizado (IPCA), que se usa para realizar comparativas internacionales, fundamentalmente Eurostat, sube una décima, hasta el 3,5%. En un mes, los precios suben un 0,4%.

El Ejecutivo calcula que el efecto de las medidas del Plan de Respuesta al conflicto bélico ha podido moderar la subida del IPC de abril en casi un punto porcentual.

'La inflación interanual se moderó principalmente gracias al 'escudo renovable' y al paquete de respuesta puesto en marcha por el Gobierno', señala el Ministerio de Economía y Empresa en una nota para valorar el dato de inflación. 'La electricidad y el gas natural registran tasas interanuales negativas en abril (... ) confirmando la capacidad del sistema energético español de absorber shocks externos por la apuesta decidida en los últimos años por la transición verde y la soberanía energética.

Esta apuesta por las renovables constituye un escudo frente al impacto de la guerra', añade el departamento dirigio por Carlos Cuerpo. Mientras, 'los carburantes siguen presionados al alza por la persistencia del impacto en los mercados internacionales por la guerra en Irán. En este contexto, atendiendo a los datos, el Plan de Respuesta está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto de la guerra sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

Así, la inflación de los carburantes sin las medidas en abril hubiera sido del 28,9%, y las medidas han conseguido moderar esta cifra en más de 16 puntos porcentuales. Las medidas fiscales sobre carburantes —tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional— permanecen vigentes hasta el 30 de junio.

El Ejecutivo señala, además, que la caída en los precios de la electricidad y del gas natural en abril permiten iniciar la desactivación a partir del 1 de junio de las medidas sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA de la electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Conforme al Real Decreto Ley, continúan en vigor el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, además de los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos-





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