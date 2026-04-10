Inflación en EEUU se dispara al 3,3% impulsada por la guerra en Irán

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EEUU repunta a su nivel más alto desde mayo de 2024, alcanzando el 3,3% interanual. El conflicto en Oriente Próximo y los precios de la gasolina impulsan la inflación, generando incertidumbre en los mercados.

La guerra en Irán está afectando directamente el bolsillo de los estadounidenses. El Índice de Precios de Consumo ( IPC ) de Estados Unidos experimentó un repunte en marzo, alcanzando el 3,3% interanual. Este dato representa el nivel más elevado desde mayo de 2024, lo cual genera preocupación entre los economistas y ciudadanos. El incremento, que supone un aumento de nueve décimas en comparación con la tasa de febrero, ya era anticipado por los analistas económicos.

Estos expertos preveían un alza, impulsada principalmente por los altos precios de la gasolina, consecuencia directa del conflicto en Oriente Próximo y las tensiones geopolíticas asociadas. \La inflación subyacente, que excluye los componentes volátiles de energía y alimentos, también mostró un incremento, situándose en el 2,6%. Este aumento representa una décima más que la registrada en febrero, lo que indica una presión inflacionaria extendida más allá de los sectores energéticos y alimenticios. El mercado financiero, ante esta situación, ha ajustado sus expectativas. Se observa una creciente especulación sobre las futuras políticas monetarias de los bancos centrales. Actualmente, la previsión del mercado apuesta por un único recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, mientras que, en contraste, se pronostican dos subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE). Esta divergencia en las expectativas refleja la incertidumbre y la fragilidad del contexto económico global, especialmente en relación con la tensa tregua entre Estados Unidos e Irán. Los movimientos en los precios de la energía, impulsados por las preocupaciones geopolíticas, continúan siendo un factor clave que afecta las decisiones de política monetaria y la confianza de los inversores.\En cuanto al análisis mensual, el IPC experimentó un aumento del 0,9%. En este caso, la tasa subyacente se mantuvo estable en un 0,2%, lo que sugiere que la mayor parte del incremento mensual fue impulsado por componentes específicos, como la energía. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), el índice de energía registró un notable aumento del 10,9% en marzo en comparación con febrero. El incremento más significativo, un impresionante 21,2%, se observó en el índice de la gasolina, representando casi tres cuartas partes del aumento mensual en el costo de todos los bienes y servicios incluidos en el IPC. El índice de vivienda también contribuyó al aumento general, mostrando un incremento del 0,3% durante el tercer mes de 2026. Por otro lado, el índice de alimentos permaneció sin cambios, lo que indica una relativa estabilidad en este sector. Estamos trabajando en ampliar esta información y proporcionar una cobertura más completa de los eventos. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL ofrecerá una actualización con todos los detalles y análisis relevantes. Para mantenerse informado sobre las últimas noticias, le invitamos a descargar la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como a suscribirse para acceder a contenido exclusivo, recibir newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, solo para suscriptores





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