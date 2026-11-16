Infertilidad masculina: El tabú de la fragmentación del ADN del esperma

La fragmentación del ADN en el esperma es una causa invisible de infertilidad que afecta a hombres como Jonathan del Amo. Análisis de síntomas, diagnóstico y el impacto en la pareja.

La infertilidad masculina sigue siendo un tema rodeado de tabúes a pesar del evidente deterioro de la calidad seminal documentado en estudios globales. Jonathan del Amo, un policía murciano de 43 años, lleva años luchando por ser padre junto a su esposa. Su experiencia ilustra la falta de pruebas específicas para hombres y la necesidad de mayor atención clínica en este ámbito.

Historia personal y diagnóstico de fragmentación

Jonathan del Amo intentó tener hijos de manera natural con su pareja durante dos años y medio, iniciándose con él a los 33 años y ella a los 32. Este período coincidió con la edad media de maternidad en España. Inicialmente, el proceso transcurrió sin estrés. Sin embargo, tras la pérdida de dos embarazos, la pareja decidió realizar una investigación exhaustiva por su cuenta para identificar la causa del fracaso reproductivo.

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El sistema médico convencional se centró inicialmente en pruebas femeninas. A Jonathan solo se le realizó un seminograma estándar que resultó ser normal. Esta falta de detección inicial retrasó el diagnóstico correcto. La clave llegó cuando descubrieron un indicador específico de la calidad seminal: la fragmentación del ADN en el esperma. Este factor no se incluye rutinariamente en las revisiones básicas.

Tras contactar con un laboratorio en Barcelona, se confirmó que Jonathan padecía una fragmentación del ADN en el esperma del 89 por ciento. Este nivel extremadamente alto hacía casi imposible la concepción natural. El diagnóstico reveló que, aunque sus espermatozoides parecían sanos en cantidad y movilidad, el daño genético interno impedía el desarrollo embrionario adecuado.

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Deterioro global de la salud reproductiva

La historia de Jonathan no es aislada. Numerosos estudios científicos han concluido que la calidad del semen y otros indicadores de la salud reproductiva masculina se están deteriorando desde hace varias décadas en todo el planeta. Este fenómeno multifactorial representa un desafío significativo para la salud pública actual y futura.

Una investigación exhaustiva que reunió 223 estudios y 288 estimaciones correspondientes a muestras recogidas entre 1973 y 2018 concluyó que la concentración espermática había disminuido un 51,6 por ciento entre esos años entre hombres no seleccionados por su fertilidad. Esta caída drástica sugiere factores ambientales y de estilo de vida sistémicos como causas probables.

Las causas de este deterioro no están completamente claras, pero la investigación apunta a un fenómeno probablemente multifactorial. En este escenario intervienen el aumento de la obesidad, el sedentarismo, una alimentación poco saludable y el consumo de tabaco o alcohol. Además, factores ambientales como la exposición a contaminantes y sustancias capaces de alterar el sistema endocrino juegan un papel crucial.

Perspectivas estadísticas y sesgos de género

El enfoque tradicional de la infertilidad suele ser desproporcionado hacia las mujeres. La estadística médica indica que el 30 por ciento de los casos de infertilidad se debe a un factor femenino. Otro 30 por ciento se atribuye a un factor masculino y otro 30 por ciento a una combinación de problemas en ambos miembros de la pareja. En el 10 por ciento restante no se consigue identificar una causa concreta.

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No obstante, el foco de la infertilidad sigue puesto de manera desproporcionada sobre las mujeres. Este enfoque vincula la condición especialmente a la edad de ellas por encima de cualquier otro factor. Esta perspectiva deja a los hombres sin herramientas para superar el golpe cuando la infertilidad la padecen ellos, ignorando aspectos biológicos masculinos importantes.

Apoyo emocional y futuro del tratamiento

La carga emocional es una parte central de esta lucha. Jonathan relata que la infertilidad masculina, como muchos problemas entre chicos, es muy difícil de contar. Parece que el hombre pierde su identidad de 'macho' al enfrentar la infertilidad. Esta sensación de culpabilidad interna es un obstáculo mayor que la condición médica en sí misma.

Para combatir el aislamiento, Jonathan es voluntario de la Red Nacional de Infértiles. Esta asociación de pacientes, mayoritariamente mujeres, busca dar visibilidad a la infertilidad y organiza encuentros de apoyo. El grupo permite a los hombres hablar libremente bajo el acompañamiento de alguien que conoce los recursos y ha tenido un resultado positivo.

Jonathan ofrece consejos respecto al tratamiento y el apoyo de una persona que conoce los recursos de la asociación. Este modelo de peer-support es vital para gestionar el estrés y la frustración de cada resultado negativo. La infertilidad exige un enfoque integral que incluya diagnóstico genético avanzado y apoyo psicológico continuo para ambos miembros de la pareja.