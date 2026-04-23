Inetum Anuncia un ERE que Afecta a 425 Trabajadores en España

La consultora tecnológica Inetum ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que podría afectar a un máximo de 425 empleados, lo que representa el 5% de su plantilla. El sindicato Fetico propone medidas para minimizar el impacto y proteger los derechos de los trabajadores.

Inetum anuncia un Expediente de Regulación de Empleo ( ERE ) en España , afectando potencialmente al 5% de su plantilla, lo que se traduce en aproximadamente 425 trabajadores.

Este anuncio se produce poco después de que Capgemini implementara una medida similar, evidenciando una tendencia a la reestructuración en el sector de la consultoría tecnológica. Inetum, con una presencia significativa en el mercado español a través de diversas filiales, emplea a cerca de 8.500 personas en total.

Sin embargo, el ERE se limitará a los empleados de Inetum España S.A. , la cual, según registros recientes, cuenta con alrededor de 6.500 trabajadores. La empresa ha enfatizado que esta decisión no está directamente relacionada con la creciente adopción de la inteligencia artificial, sino que responde a una combinación de factores complejos y desafiantes que impactan en su operatividad y competitividad.

Entre estos factores, Inetum destaca la intensa presión ejercida por competidores multinacionales, la dinámica transformación del mercado laboral y de talento, un entorno político y económico marcado por la incertidumbre, y la necesidad imperante de adaptarse a las cambiantes expectativas de sus clientes. La compañía se encuentra en un proceso de evolución de su modelo de negocio y de su operativa, buscando una estructura de entrega más flexible, transversal y dinámica que le permita responder eficazmente a las demandas del mercado.

Inetum insiste en que esta medida es de carácter puntual y que los perfiles profesionales más afectados por el ERE son técnicos especializados, mientras que los empleados que desempeñan funciones centrales o de soporte no se verán afectados. En el año 2024, Inetum España logró una facturación de 722 millones de euros, consolidándose como un actor relevante en el sector.

A nivel global, la empresa opera en 19 países, cuenta con una plantilla de 27.000 empleados y alcanzó una facturación total de 2.400 millones de euros en el mismo periodo. El sindicato Fetico, con una representación del 35% en la empresa, ha manifestado su intención de proponer un ERE de adscripción voluntaria en las áreas afectadas, ofreciendo a los trabajadores la posibilidad de acogerse al proceso de reestructuración de forma voluntaria.

Además, Fetico planteará un plan de jubilaciones anticipadas para aquellos empleados que se encuentren próximos a la edad de retiro, con el objetivo de mitigar el impacto del ERE y reducir el porcentaje de afectados del 5% inicial al 4%. Asimismo, el sindicato propondrá una prima de adscripción voluntaria para incentivar a los empleados a participar en el ERE de forma voluntaria.

Fetico también exigirá la implementación de un plan de recolocación (outplacement) integral y robusto para los trabajadores afectados, así como una indemnización de hasta 45 días por cada año trabajado. El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, ha subrayado la importancia de Inetum como una empresa líder y esencial en el panorama empresarial español, y ha enfatizado la necesidad de que la empresa se adapte a las nuevas condiciones del mercado para garantizar la sostenibilidad de los puestos de trabajo que genera en España.

Pérez ha recordado la experiencia del sindicato en la gestión de procesos similares en otros sectores, como las telecomunicaciones, la consultoría tecnológica y Amazon, donde se ha priorizado un enfoque humanista y centrado en las personas. El objetivo de Fetico es lograr que este proceso de reestructuración se lleve a cabo de manera justa y responsable, protegiendo los derechos e intereses de los trabajadores afectados.

La situación de Inetum refleja una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde las empresas se enfrentan a desafíos crecientes relacionados con la competencia global, la transformación digital y la necesidad de adaptarse a un entorno económico y político incierto. La irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, está obligando a las empresas a reevaluar sus modelos de negocio y a invertir en nuevas habilidades y capacidades.

El ERE anunciado por Inetum es una medida que busca optimizar la estructura de la empresa y mejorar su eficiencia operativa, permitiéndole competir de manera más efectiva en un mercado cada vez más exigente. Sin embargo, es fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera transparente y responsable, garantizando los derechos de los trabajadores afectados y ofreciéndoles las herramientas necesarias para encontrar nuevas oportunidades laborales.

La colaboración entre la empresa, los sindicatos y las autoridades laborales es esencial para minimizar el impacto social del ERE y asegurar una transición justa para todos los involucrados. La experiencia de Fetico en la negociación de procesos similares será clave para lograr un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes y proteja los intereses de los trabajadores.

El futuro de Inetum en España dependerá de su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos del mercado y para construir una relación de confianza con sus empleados y sus representantes sindicales





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