Inestabilidad en Oriente Próximo Amenaza el Crecimiento del Comercio Global de Bienes

El organismo Global Trade Alert advierte que la volatilidad extrema de los precios del crudo, impulsada por los conflictos geopolíticos, podría provocar una contracción significativa en los flujos comerciales mundiales.

Un análisis exhaustivo y reciente ha puesto de manifiesto que el crecimiento del comercio mundial de mercancías se enfrenta a una reducción considerable hacia finales del próximo año, siempre y cuando el conflicto persistente en la región de Oriente Próximo continúe ejerciendo una presión desestabilizadora sobre los mercados petroleros.

Este estudio, que se apoya en modelos sofisticados de crisis de precios anteriores, tales como la crisis sanitaria global provocada por la pandemia del Covid-19 y el colapso del mercado de materias primas ocurrido en el año 2008, sugiere que los flujos comerciales internacionales serán mucho menos resilientes si las tensiones bélicas se prolongan en el tiempo.

El organismo de seguimiento independiente Global Trade Alert (GTA) ha llegado a la conclusión de que las fluctuaciones constantes e impredecibles en el precio del crudo podrían provocar una contracción del crecimiento del comercio mundial de aproximadamente un 1,75% para finales del año entrante, lo que representa una caída drástica en comparación con las proyecciones optimistas que existían antes del estallido de las hostilidades. Simon Evenett, fundador de Global Trade Alert y reconocido experto en comercio de la IMD Business School en Suiza, ha señalado que los modelos económicos indican que la capacidad de recuperación de los flujos comerciales de bienes podría ser inferior a lo que sugieren los indicadores iniciales.

Según Evenett, un incremento sostenido en la volatilidad de los precios de los combustibles actúa como un freno para el crecimiento del comercio global, subrayando que los efectos negativos no son inmediatos, sino que pueden tardar hasta 19 meses en materializarse plenamente en la economía real. Esta advertencia implica que el periodo más crítico podría estar aún por llegar, poniendo en riesgo las previsiones emitidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en marzo, las cuales estimaban un crecimiento del comercio de bienes del 1,9% para 2026 y un repunte hasta el 2,6% en 2027.

Aunque la OMC ya había contemplado que unos precios elevados del petróleo podrían restar 0,5 puntos porcentuales al crecimiento, el escenario actual de inestabilidad es mucho más severo. Desde una perspectiva técnica, el análisis destaca un punto fundamental: la volatilidad de los precios es considerablemente más dañina para el comercio que el hecho de que los precios sean consistentemente altos.

En un entorno donde el petróleo es caro pero estable, los ingresos adicionales de los exportadores de materias primas tienden a compensar el impacto negativo sufrido por los exportadores manufactureros, como ocurre en la eurozona o Japón. Sin embargo, un mundo donde los precios fluctúan de manera impredecible genera incertidumbre, debilita la confianza del consumidor y complica la renegociación de los contratos de transporte y la gestión de inventarios.

Actualmente, los precios del crudo Brent han experimentado oscilaciones violentas, disparándose desde los 70 dólares hasta alcanzar picos de 126 dólares, debido a eventos críticos como el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, y las respuestas militares y diplomáticas entre Estados Unidos, Israel e Irán. Finalmente, el impacto de esta crisis no se distribuye de manera uniforme en todo el planeta.

En el peor de los escenarios, donde la volatilidad de los precios se duplica, las regiones de África y Oriente Próximo serían las más castigadas, con una caída en el comercio que superaría los 8 puntos porcentuales. China también sufriría un impacto significativo de casi 3 puntos porcentuales, una cifra que triplica el efecto esperado en Estados Unidos.

Mientras que Asia emergente y Latinoamérica no muestran efectos perceptibles inmediatos, potencias como Japón, la eurozona y Estados Unidos experimentarían un lastre evidente en su crecimiento comercial. Dado que la volatilidad actual ya es un 60% superior a los niveles previos al conflicto, las tendencias indican que el crecimiento del comercio mundial podría reducirse en 1,1 puntos porcentuales para finales de 2027, consolidando una tendencia preocupante para la estabilidad económica global





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