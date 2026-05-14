Inestabilidad en el Gobierno Británico: El Partido Laborista al Borde de una Crisis de Liderazgo

La dimisión de Wes Streeting y la resolución fiscal de Angela Rayner abren la puerta a una posible lucha por el liderazgo del Partido Laborista frente a Keir Starmer.

El escenario político en el Reino Unido atraviesa un momento de extrema volatilidad, donde las piezas del tablero parecen moverse hacia una confrontación interna sin precedentes dentro del Partido Laborista .

La dimisión del ministro de Salud, Wes Streeting, ha actuado como el detonante de una crisis que amenaza la estabilidad del gobierno de Keir Starmer. Este movimiento no se percibe simplemente como una renuncia administrativa, sino como la primera maniobra estratégica para forzar la convocatoria de unas primarias que permitan relevar al actual primer ministro en Downing Street.

En su misiva de renuncia, Streeting ha sido implacable, argumentando que, aunque ha logrado avances significativos en la reducción de las listas de espera y la mejora de los tiempos de atención en urgencias, el liderazgo actual padece un vacío de visión y una falta de dirección coherente. Para Streeting, los desafíos monumentales que enfrenta la nación requieren soluciones más audaces y una determinación que, según su criterio, Starmer no ha sabido imprimir en su gestión, sentenciando que el líder actual no es la persona idónea para conducir al partido en los próximos comicios generales.

Paralelamente a la salida de Streeting, el panorama se complica aún más con la situación de Angela Rayner. La vice primera ministra, quien se había visto obligada a apartarse temporalmente debido a una disputa fiscal con el HMRC, ha anunciado que sus cuentas con la Hacienda británica han quedado finalmente saldadas. El conflicto giraba en torno a un impago de aproximadamente 40.000 libras en concepto de impuesto sobre el timbre durante la adquisición de una propiedad residencial.

Tras una investigación exhaustiva, las autoridades fiscales han concluido que no hubo una acción deliberada ni una negligencia grave, dejando así el expediente de Rayner limpio de cargos. Esta resolución coloca a Rayner en una posición de fuerza, liberándola de las ataduras legales y morales que limitaban su capacidad de maniobra política.

Con Streeting representando el ala más moderada y centrista, y Rayner encarnando la facción más progresista y a la izquierda del laborismo, Starmer se encuentra ahora flanqueado por dos posibles contendientes que, aunque no han declarado formalmente su candidatura, parecen estar preparando el terreno para un asalto al poder. La viabilidad de este relevo depende ahora de una aritmética parlamentaria sumamente ajustada y tensa.

Para forzar la celebración de unas primarias, cualquier aspirante necesita contar con el respaldo formal de al menos 81 diputados laboristas, lo que representa una quinta parte del grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes. En este sentido, la división es evidente y alarmante: mientras unos 90 legisladores han manifestado abiertamente su deseo de que Starmer abandone el cargo, otros 110 han firmado un documento de apoyo incondicional al primer ministro.

El destino de la jefatura del gobierno reside, por tanto, en el silencio de aproximadamente 200 diputados que aún no han tomado una postura pública, y cuyos votos serán determinantes para decidir si el Reino Unido se encamina hacia una transición interna o si Starmer logra consolidar su mando. El propio Starmer ha sido tajante al asegurar que no tiene intenciones de dimitir y que luchará con todas sus fuerzas para mantener su posición en el 10 de Downing Street, rechazando cualquier intento de desestabilización.

En medio de esta tormenta política, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, ha intervenido para lanzar una advertencia severa sobre las consecuencias económicas de una lucha fratricida por el poder. Reeves ha señalado que una pugna interna prolongada podría sumir al país en un estado de caos, poniendo en riesgo la frágil recuperación económica que se ha venido gestando.

Para respaldar su argumento, ha destacado que el Producto Interior Bruto del Reino Unido registró un crecimiento del 0,6% durante el primer trimestre del año, un dato que atribuye directamente a la estabilidad económica mantenida hasta el momento. Según Reeves, el plan gubernamental ya está dando frutos tangibles y cualquier inestabilidad en la cúpula del ejecutivo podría borrar los progresos alcanzados.

A pesar de la incertidumbre política, los mercados financieros han mostrado una reacción sorprendentemente calmada, reflejada en la bajada del precio de la deuda pública a plazos de 10 y 30 años, lo que sugiere que los inversores aún confían en la resiliencia de las instituciones británicas, aunque el riesgo de una parálisis gubernamental sigue siendo una preocupación latente





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