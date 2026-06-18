Inés Domecq inspira con el vestido perfecto para el verano: azul pastel y detalles especiales en México

La empresaria e influyente española Inés Domecq asistió a la fiesta del 30 aniversario de ¡HOLA! VIAJES en Madrid, donde presentó un vestido en azul pastel de su propia firma, diseñado y fabricado en España. Con tirantes especiales, frunce y volante trasero, este modelo de 235 euros es la opción ideal para eventos estivales. Domecq, referente de estilo en España y cliente de la casa real, anunció además su expansión a México.

El vestido perfecto para los eventos de verano existe y lo ha llevado Inés Domecq en Madrid: en azul pastel y con tirantes especiales. La empresaria ha sido una de las invitadas a la fiesta del 30 aniversario de ¡HOLA!

VIAJES en la capital este miércoles en la Residencia del Embajador de México en Madrid. Un emblemático palacete que ha albergado la primera edición de los galardones, otorgados bajo el criterio de los lectores, que rinden homenaje a los hoteles y destinos que han sabido convertir cada viaje en una experiencia memorable.

Una cita que ha reunido a destacadas figuras de la cultura, la comunicación y la industria hotelera global, así como a personalidades del mundo empresarial o de la moda. Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país, referente habitual cuando se trata de inspirar a las españolas con sus looks de invitada, ha sido una de las protagonistas de este evento.

Fue en 2020 cuando la jerezana se atrevió con este proyecto, fundando su marca en pleno confinamiento. Seis años después, puede presumir orgullosa de su gran expansión y de ser un referente en el armario de la reina Letizia, Tana Rivera, Sofía Palazuelo o Sassa de Osma, convertidas también en sus clientas. El vestido en cuestión es de lo más favorecedor, pues se trata de un tono que sienta genial a las pieles bronceadas, especialmente durante la temporada estival.

Se trata del modelo diseñado y fabricado íntegramente en España, que se encuentra disponible por 235 euros en tiendas. Destaca, además, por los tirantes especiales, así como por el detalle de frunce y volante en la parte trasera. Para darle protagonismo, Inés Domecq ha optado por recoger su cabello en una coleta alta y con volumen, con ligeras ondas desenfadadas.

Durante la celebración, la empresaria, madre de dos niños, Sol y Alfonso, nacidos de su matrimonio con Javier Martínez de Irujo, marqués de Almenara, adora viajar y ha contado a ¡HOLA! que sus destinos preferidos para disfrutar del verano son las playas de la localidad gaditana de Sotogrande y Formentera. El evento también sirvió para anunciar el desembarco de Inés Domecq en México de la mano de Victoria Sáinz de Vicuña y Alicia Alcocer, una primicia que marca la expansión internacional de su firma.

Inés Domecq demuestra con un conjunto de su propia marca que no hace falta traje de flamenca para ser la mejor vestida de la Feria de Abril, un acierto total para cualquier celebración estival. Su estilo, sencillo pero lleno de detalles, se ha convertido en sinónimo de elegancia contemporánea y versatilidad, ideal para novias, invitadas y anyone que busque un look sofisticado pero cómodo





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