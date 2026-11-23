Un estudio revela que Philip Morris y otros fabricantes usan denuncias falsas y acoso para silenciar a expertos en salud pública que critican sus productos dañinos.

Un análisis riguroso revela que la industria tabacalera emplea una estrategia deliberada para silenciar a los críticos, distorsionar las pruebas científicas y debilitar la regulación sanitaria a nivel global. La profesora Charlotta Pisinger, médica e investigadora en salud pública, experimentó en primera persona esta dinámica cuando la filial danesa de Philip Morris International presentó una denuncia formal contra ella.

La compañía acusó a Pisinger de incumplir las normas de comunicación de investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca tras realizar entrevistas en las que cuestionaba la seguridad del tabaco calentado. Según el informe, esta acción no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón sistémico documentado por el estudio dirigido por la profesora Emily Banks, epidemióloga australiana, que identifica estas tácticas como un desafío estructural contra los defensores del control del tabaco.

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Tácticas de Silenciamiento Corporativo

El artículo describe cómo la industria utiliza amenazas y denuncias ante los empleadores como herramientas efectivas para contrarrestar a investigadores y responsables políticos. La denuncia de Philip Morris afirmaba explícitamente que las declaraciones de Pisinger deben entenderse de forma polémica y no como la expresión de una cuestión jurídica basada en hechos, acusándola además de exagerar conclusiones y omitir contexto en sus apariciones mediáticas.

Otras tácticas mencionadas incluyen el descrédito público y en línea, donde a los investigadores se les tacha de fanáticos o extremistas. También se observa el uso abusivo de solicitudes de acceso a la información y amenazas legales para generar una carga desproporcionada, desacreditar o disuadir a quienes son objeto de estas medidas, actuando a menudo a través de grupos de presión y terceros cuyas afiliaciones se ocultan deliberadamente.

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Experiencias Vitimas del Acoso

La profesora Emily Banks confirmó haber sufrido intimidación cuando personas contactaron a su jefe y al jefe de esa persona en la jerarquía superior para cuestionar su forma de trabajar, utilizando las solicitudes de información como arma de acoso. Por su parte, el profesor asociado Raglan Maddox de la Universidad Nacional de Australia relata que el mayor acoso recibido en un solo día ocurrió tras hablar públicamente sobre el vapeo como derecho humano durante una investigación.

Maddox explica que los ataques personales fueron increíbles, centrados en su carácter en lugar de criticar a una industria que provoca 66 muertes al día en Australia y representa el 37% de todas las muertes de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Señala que mientras las figuras de la industria tabacalera declaran a puerta cerrada y permanecen anónimas, los profesionales de la salud no gozan de ese mismo privilegio ni protección ante el escrutinio público.

Impacto y Recomendaciones Futuras

Aunque no es posible establecer con certeza la implicación de la industria tabacalera en todos los casos de intimidación, el estudio señala que trabajar en el control del tabaco expone a los investigadores a riesgos significativos. El informe insta a los gobiernos y empleadores a tratar la intimidación como una cuestión de salud y seguridad en el trabajo, ofreciendo estrategias prácticas para anticipar represalias y aprender de estas experiencias adversas.