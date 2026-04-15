Indra retrasa la presentación de sus nuevos objetivos estratégicos en medio de un auge de la defensa y cambios en la cúpula

La tecnológica y de defensa española Indra, liderada por su nuevo presidente Ángel Simón, pospone la definición de sus futuras metas estratégicas para cerrar un periodo de inestabilidad y capitalizar el crecimiento del sector de defensa, mientras evalúa la compleja operación de fusión con EMandE.

Indra , gigante tecnológico y de defensa español, atraviesa un momento de notable expansión, beneficiándose del auge del sector de la defensa a nivel global. Este impulso ha permitido a la compañía superar las metas establecidas en su plan estratégico, denominado Leading the Future.

Originalmente, se había previsto la presentación de los nuevos objetivos antes del verano. Sin embargo, tras la designación de Ángel Simón como nuevo presidente el pasado 1 de abril, la empresa ha optado por posponer este anuncio. Simón comunicó esta decisión a la plantilla este miércoles durante su primer encuentro formal con los empleados, un evento que sirvió para su presentación oficial y para transmitir un mensaje de tranquilidad y solidez para el futuro.

En este encuentro también estuvo presente el consejero delegado, José Vicente de los Mozos. El objetivo principal de esta estrategia es cerrar definitivamente el periodo de inestabilidad que ha marcado a la empresa, especialmente tras la controversia generada por la anterior presidencia ejecutiva de Ángel Escribano en relación con la operación de fusión con Escribano Mechanical and Engineering (EMandE) y sus desavenencias con el Gobierno.

Simón enfatizó la importancia de erradicar las filtraciones internas, considerando el escrutinio mediático al que Indra ha estado sometida. La compañía ha sido objeto de atención tanto por su positiva evolución, impulsada por las favorables condiciones del mercado de defensa, como por las disputas con otros actores del sector y la falta de sintonía de su anterior líder con las autoridades gubernamentales.

Fuentes cercanas a la empresa revelaron que otro de los puntos clave abordados durante la reunión entre Simón, De los Mozos y los trabajadores fue la operación de fusión entre EMandE e Indra. El consejo de administración de la compañía ha calificado esta operación de carácter estratégico.

Aunque no se ha dado por cancelada por completo, se confirmó que, por el momento, no se han reanudado las negociaciones entre ambas partes. Estas conversaciones se vieron interrumpidas después de que los hermanos Ángel y Javier Escribano pusieran fin a las mismas, respondiendo a la presión ejercida desde la Moncloa, que buscaba forzar su dimisión.

La situación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones corporativas y políticas en el sector, y la determinación de la nueva dirección de Indra por marcar un nuevo rumbo, centrado en la estabilidad y el crecimiento sostenible, al tiempo que se gestionan las herencias de controversias pasadas





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