Indra obtiene 40 millones para digitalizar el Cielo Digital Europeo

Indra lidera proyectos Artemisa y Neuron para automatizar el tráfico aéreo europeo, alcanzando la automatización nivel 4 y modernizando operaciones aeroportuarias con inversión superior a 40 millones de euros.

Indra ha asegurado más de 40 millones de euros en contratos clave para la transformación y automatización del tráfico aéreo en Europa, consolidando su liderazgo en la implementación del Cielo Digital Europeo. Esta adjudicación marca un hito significativo en la estrategia de la empresa española para innovar en tecnologías de navegación aérea y modernizar las infraestructuras críticas del continente.

Expansión del programa SESAR 3

Estos nuevos fondos están destinados a proyectos de innovación dentro del programa SESAR 3, una iniciativa europea diseñada específicamente para desarrollar tecnologías avanzadas que faciliten la transición hacia un sistema de gestión del tráfico aéreo totalmente digitalizado y eficiente. La adquisición de esta cartera de proyectos se sustenta firmemente en la experiencia previa adquirida por Indra durante la fase 1 de SESAR 3.

Coordinación de iniciativas estratégicas

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En este contexto, Indra asumirá la coordinación de dos iniciativas fundamentales, denominadas Artemisa y Neuron, las cuales son descritas por la compañía como complementarias y estratégicas para el futuro del sector. Estas iniciativas tienen como objetivo principal modernizar las plataformas de control tanto en ruta como en las áreas terminales de los aeropuertos.

Liderazgo en innovación operativa

Oscar López Otero ha explicado que estas iniciativas permitirán a la compañía acelerar la digitalización, la automatización y la resiliencia de sus soluciones, llevando la innovación desde el entorno del laboratorio hasta la operación real. Esta estrategia tiene como fin último desarrollar soluciones que respondan directamente a las necesidades concretas del sector y continuar liderando en la próxima generación de sistemas de tráfico aéreo.

Ampliación global de la alianza iTEC

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Estas entidades forman la Colaboración iTEC, de la que Indra actúa como socio tecnológico, trabajando conjuntamente para desarrollar soluciones avanzadas, interoperables y estandarizadas. La experiencia operativa y la visión compartida de estos socios, unidas a la capacidad tecnológica de Indra, son claves para orientar estos desarrollos hacia las necesidades reales del sector. La incorporación del proveedor canadiense NAV Canada a iTEC amplía el alcance de la alianza más allá de Europa y su capacidad para desarrollar tecnologías que respondan a necesidades compartidas a ambos lados del Atlántico.

Automatización nivel 4 en Artemisa

En cuanto a los programas mencionados, Artemisa, coordinado por Indra, desarrollará una nueva generación de plataformas para la gestión del tráfico aéreo en ruta y en áreas terminales, con el objetivo de avanzar hacia mayores niveles de automatización e interoperabilidad. El proyecto impulsará una arquitectura abierta, modular y orientada a servicios, que facilitará la integración de nuevas capacidades y el intercambio seguro de información entre sistemas.

Transformación en Neuron

Asimismo, el proyecto Artemisa trabajará para avanzar hacia el nivel 4 de automatización definido por EASA, en el que los sistemas podrán tomar y ejecutar decisiones de forma autónoma en situaciones operativas rutinarias, con supervisión humana y bajo condiciones definidas. Estos avances contribuirán a la evolución de iTEC SkyNex y al desarrollo de un modelo de gestión del tráfico aéreo más flexible, escalable y resiliente. Por su parte, Neuron, también liderado por Indra y en marcha desde junio de 2026, transformará la gestión de las operaciones aeroportuarias mediante la optimización del rodaje de aeronaves, la vigilancia de los movimientos en superficie, inteligencia visual para torres digitales y la planificación conjunta de las operaciones del aeropuerto.