Indra negocia con Rheinmetall y MAN para camiones militares y acelera inversiones en fábricas

La empresa Indra, a través de Indra Land Vehicles, se encuentra en conversaciones avanzadas con el consorcio Rheinmetall MAN para utilizar sus plataformas de camiones en dos contratos clave de modernización militar españoles. Mientras tanto, la compañía invierte 130 millones en nuevas plantas para cumplir los plazos de entrega en todos sus programas, incluido el problemático 8x8 Dragón.

Indra , fabricante de vehículos militares a través de Indra Land Vehicles, se encuentra en conversaciones avanzadas con Rheinmetall y MAN para utilizar sus plataformas de camiones en dos importantes programas de modernización de las Fuerzas Armadas españolas.

Estos programas son el de artillería sobre ruedas y el del vehículo lanzapuentes de ruedas, que en conjunto están valorados en aproximadamente 3.000 millones de euros. La intención de Indra es presentar una propuesta conjunta con Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), joint venture donde Rheinmetall posee el 51% y MAN Truck & Bus el 49%, para desarrollar estos sistemas.

El director de programas de Indra, Jesús Torres, confirmó en la feria de defensa en París que se espera tener un primer prototipo del lanzapuentes sobre camión antes de que finalice el año. Esta colaboración también se extiende a una oferta conjunta para el programa de camiones militares tácticos, valorado en unos 1.000 millones de euros, donde competirían contra Iveco Defense Vehicles y otras empresas.

Para poder cumplir con los plazos de entrega de todos estos programas, Indra está realizando una fuerte inversión productiva. Torres detalló que la inversión asciende a 130 millones de euros en tres nuevas plantas y maquinaria asociada. Una de ellas, ya adquirida a Duro Felguera por 3,6 millones de euros, es la instalación conocida como 'La Sociedad' en Gijón.

Las otras dos plantas Project still options are being analyzed for locations, with northern Spain, specifically areas like Langreo and As Pontes in Galicia, being considered, although no final decisions have been made. The urgency is due to the need for these facilities to be operational by 2027 to begin deliveries.

Torres also addressed the status of the 8x8 Dragón armored vehicle program, a separate but equally significant contract worth around 2,000 million euros, which has faced multiple delays and fines from the Ministry of Defense. Indra, as part of the manufacturing consortium, has been working to accelerate production.

Last year saw the delivery of 41 units, and this year the target is to exceed 100 total deliveries, with projections aiming for around 150 vehicles by year-end, moving toward the total order of 348 units





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