Indra anuncia expansión industrial en defensa con nuevas fábricas y alianzas con pymes, buscando superar los 10.000 millones de facturación antes de 2030.

Indra presentará en su Investors Day un plan estratégico diseñado para fortalecer su posición como líder europeo en el sector de la defensa mediante la creación de alianzas clave con la industria y empresas tecnológicas de pequeña y mediana escala. La compañía, que prevé cerrar el ejercicio actual con una facturación superior a los 7.000 millones de euros, tiene proyectado alcanzar más de 10.000 millones antes del año 2030, respaldo que se fundamenta en una cartera de pedidos histórica sin precedentes.

Expansión industrial y nuevas fábricas en España

La estrategia industrial de Indra implica la apertura de tres nuevas plantas dedicadas a la producción militar en el norte de España, sumándose a proyectos específicos en Andalucía para atender la demanda de los programas estatales. Estas instalaciones buscan aumentar la capacidad nacional para el ensamblaje de vehículos blindados y sistemas complejos, generando subcontratos locales y fortaleciendo la cadena de suministro de defensa nacional frente a la competencia existente.

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Las inversiones se centrarán en tres ubicaciones estratégicas clave para consolidar esta nueva capacidad productiva. Al Tallerón de Gijón, adquirido recientemente a Duro Felguera, se sumará un centro capaz de ensamblar vehículos en As Pontes, ubicado en Galicia, así como una instalación que la compañía alquilará al Gobierno de Asturias en Langreo, concretamente en la zona de Barros, para agilizar las operaciones logísticas.

Liderazgo directivo y objetivos financieros

Este modelo de crecimiento se desarrolla bajo la dirección de Ángel Simón, quien ejerce como presidente, y Josep Maria Recasens, el nuevo consejero delegado que supervisa la dirección de Estrategia, Tecnología y Producto mientras se busca un director específico para esta área. La reorganización ejecutiva impulsada por Simón busca dejar atrás la volatilidad del último año y establecer una etapa de estabilidad, donde el objetivo central es cerrar una red sólida de alianzas con la industria de defensa y las pymes tecnológicas más avanzadas del mercado.

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La compañía utiliza su capacidad comercial y su amplia cartera de pedidos para combinarlos con la innovación y especialización de sus nuevos socios, acelerando así el desarrollo de sistemas críticos como la inteligencia artificial, la guerra electrónica y las tecnologías espaciales. Este enfoque permite cumplir con los estrictos plazos de entrega exigidos por los programas estatales, aunque implica una presión industrial inmediata que obliga a dividir el trabajo en subcontratos para mantener la eficiencia.

Impacto del litigio con Santa Bárbara

La estrategia de Indra se despliega en un contexto complejo marcado por un litigio judicial en curso con Santa Bárbara respecto a la adjudicación de contratos millonarios, situación que podría resolverse mediante un acuerdo entre ambas empresas. Esta disputa condiciona las adjudicaciones futuras y afecta la percepción política sobre las contrataciones del sector, ya que la apertura de nuevas instalaciones compite directamente con la única capacidad integral que actualmente posee Santa Bárbara en el mercado nacional.

A pesar de la paralización de algunas negociaciones, el Gobierno ha aprobado más de 26.000 millones de euros en programas de Defensa tras convocar las elecciones del 29-N, lo que indica una continuidad en el gasto incluso ante cambios de signo político. Los analistas calculan que el Estado ha iniciado proyectos para las Fuerzas Armadas en tierra, mar, aire y espacio, incrementando el presupuesto cada año con programas que se extienden a lo largo de más de una década.

Desafíos tecnológicos y proyección futura

La necesidad de ampliar la capacidad productiva exige una financiación robusta para proyectos plurianuales, donde la colaboración con empresas de países aliados más allá de Europa se perfila como una línea estratégica importante. Los programas en los que Indra se centra incluyen sistemas de defensa antimisiles y antidrones, áreas que requieren un desarrollo tecnológico de vanguardia y enfoques inteligentes basados en la inteligencia artificial.

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Simón ha abierto la puerta a colaborar con firmas internacionales para asegurar la calidad tecnológica requerida en los próximos años, una carga de trabajo que debe repartirse cuidadosamente entre socios estratégicos. Esta iniciativa busca no solo blindar la posición de Indra en el mercado europeo, sino también consolidarse como el motor que impulse el sector tecnológico e industrial en España, integrando capacidades que van desde la fabricación de armamento pesado hasta el desarrollo de sistemas autónomos tripulados y no tripulados.