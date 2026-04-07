Indra: El auge bursátil impulsado por Defensa y las expectativas tras los cambios en la cúpula

La empresa tecnológica Indra experimenta un fuerte crecimiento en bolsa, impulsada por el buen rendimiento del sector de Defensa y las expectativas positivas tras los recientes cambios en su dirección. Los analistas prevén una normalización en la relación con el Gobierno, principal accionista, y debaten sobre posibles operaciones corporativas y el futuro del negocio.

Indra ha experimentado un notable ascenso en las últimas cinco sesiones, acumulando ganancias superiores al 10%. Este desempeño positivo se produce en un contexto de cambios en la dirección de la compañía y de expectativas favorables sobre el negocio de Defensa .

Luis Padrón, analista de GVC Gaesco Valores, señala que la dimisión y el nuevo nombramiento deberían normalizar la relación de Indra con el Gobierno, su principal accionista con un 28% del capital y el mayor proveedor de contratos en el sector de Defensa. Indra se destaca en el Ibex por tener más del 70% de recomendaciones de compra y ninguna de venta, lo que refleja el optimismo de los analistas. Andrés Bolumburu, analista de Banco Sabadell, destaca que el crecimiento en Defensa sigue siendo el motor principal y que su atractivo potencial compensa el riesgo asociado a la injerencia política en el accionariado. El Estado, como accionista, juega un papel crucial en la adjudicación de contratos de Defensa, lo que influye en las perspectivas de la empresa. \A pesar del optimismo generalizado, los analistas reconocen que existen incertidumbres. Una de ellas es la posibilidad de una operación corporativa, como la fusión con Escribano Mechanical and Engineering (EMandE). Aunque algunos expertos dan por descartada esta fusión, que representaba un encaje estratégico significativo para Indra, otros no cierran la puerta definitivamente. Bolumburu explica que, aunque el encaje con EMandE era elevado, Indra tiene otras opciones. Padrón plantea la incógnita de si Escribano continuará como accionista y si se retomarán las negociaciones de fusión, lo cual, según Iván San Félix, analista de Renta 4, sería positivo. San Félix argumenta que, aunque Indra podría seguir adelante sin la fusión, estaría mejor fusionada, ya que Escribano aporta una valiosa experiencia industrial que podría acelerar la producción y su expansión. Otro riesgo a considerar es la posible venta de acciones por parte de algunos accionistas, una opción que San Félix no descarta. En cuanto al nuevo consejero delegado, José Vicente de los Mozos, se valora su perfil industrial, pero se reconoce que le llevará tiempo organizar el negocio y que no cuenta con la experiencia de Escribano en el sector de la Defensa. \Indra, que marcó su mínimo anual el 27 de marzo en 45 euros, muestra un potencial de revalorización del 25%, alcanzando los 63,19 euros. CaixaBank y Alantra han reiterado su recomendación de compra. Goldman Sachs, tras los cambios en la dirección, se muestra especialmente optimista, fijando su precio objetivo en 80 euros, lo que representa un potencial del 59%. El reciente rally ha impulsado la acción a un incremento superior al 3% en 2024, tras cinco años consecutivos de alzas. Entre 2021 y 2024, el crecimiento de la acción se dispara en un 619%. Los inversores están pendientes de la presentación de los resultados del primer trimestre, prevista para el 29 de abril, así como de las novedades que se anunciarán en el Día del Inversor en junio. Indra se posiciona como uno de los valores de Defensa europeos con mayor respaldo de los analistas, junto con Rheinmetall, que cuenta con un 77,8% de recomendaciones de compra y un potencial del 31% hasta los 2039,75 euros. Entre los movimientos recientes en el accionariado, destaca la compra de acciones de T.Rowe Price, que aumentó su participación del 3,71% al 5% el 20 de marzo





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