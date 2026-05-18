Indonesia adquiere portaaviones y seis submarinos compactos de Italia por 1.500 millones de euros.

Indonesia adquirirá al grupo naval italiano de confianza con la compra de,«Giuseppe Garibaldi» y seis submarinos compactos DGK por una cantidad total de más de 1.500 millones de euros. El contrato incluye además aviones de patrulla y entrenadores M-346, y transformará por completo la doctrina de patrullaje y combate de la flota indonesia.

Indonesia recibirá el portaaviones Giuseppe Garibaldi de Italia y, como contraparte, compará seis submarinos compactos DGK y otros equipos militares por más de 1.500 millones de euros .

Los submarinos DGK, desarrollados por DRASS, pesan solo 219 toneladas, operan con una tripulación de nueve personas y pueden ejecutar misiones de hasta 25 días. Estos sumergibles, equipados con torpedos, minas y tecnología avanzada, destacan por su sigilo, capacidad de operar en aguas poco profundas y alta disponibilidad operativa. El diseño compacto y económico del DGK permite a Indonesia mantener una presencia naval continua, priorizando la supervivencia y eficacia sobre el armamento masivo y la autonomía tradicional.

La llegada del portaaviones Giuseppe Garibaldi al Sudeste Asiático, prevista para el próximo diciembre, se ha convertido en el detonante de un acuerdo comercial e industrial sin precedentes, un ambicioso programa de adquisiciones valorado en más de 1.500 millones de euros





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Italia Indonesia Submarinos Portaviones Acuerdos Comerciales Naval Modernize Por Más De 1.500 Millones De Euros

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