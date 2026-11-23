Los grandes grupos textiles como Inditex y Mango anticipan ventas estables en la campaña otoño-invierno. La incertidumbre geopolítica y el clima condicionan las perspectivas del sector en 2026.

Los principales operadores del sector textil español se preparan para la campaña de otoño-invierno con expectativas de crecimiento prácticamente nulo y un tono marcadamente prudente. Este panorama de cautela se desprende del último indicador semestral del negocio, elaborado por la asociación ARTE, que agrupa a referentes del mercado como Inditex, Mango, H&M, Tendam y Uniqlo.

Previsiones de ventas se estancan en medio punto

El 71,4% de las empresas encuestadas prevé una variación de los ingresos inferior al medio punto porcentual en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando un escenario de estancamiento relativo. Esta cifra refleja una clara desescalada en la optimism respecto a la campaña de 2025, cuando el 78% de las compañías esperaba un escenario positivo con incrementos significativos. En aquella ocasión, el 67% de las empresas proyectaba subidas de entre el 0,5% y el 5%, mientras que un 11% se situaba por encima del 5%.

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Hoy por hoy, ninguna empresa contempla un escenario de crecimiento superior al 5%, y solo un 14,3% mantiene expectativas de variar sus ingresos entre ese 0,5% y el 5%. Esta reducción drástica en las proyecciones de alta gama evidencia el alto grado de precaución que manejan los grandes grupos textiles ante la actual coyuntura económica y social. La media prevista por ARTE se sitúa en un crecimiento del 0,3%, muy por debajo de las estimaciones generales.

Inflación y geopolítica frenan el gasto en moda

El sector se muestra más conservador que las propias previsiones de consumo de los hogares, que la consultora Afi situaba entre un incremento del 2,6% y el 2,8% para el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. El documento subraya que el encarecimiento de la vivienda, la alimentación y la energía está influyendo directamente en la reducción del gasto discrecional en moda. Este contexto complejo está marcado por la tensión arancelaria internacional y la escalada del conflicto en Oriente Medio, específicamente en Irán, que ha provocado un aumento notable de los costes energéticos y de transporte.

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La dependencia de las cadenas globales de suministro expone a estas empresas tanto a la importación de materias primas como a la exportación de productos finales, haciéndolas vulnerables a factores difíciles de anticipar. Las decisiones políticas y comerciales, ajenas al control directo de las compañías, condicionan severamente su planificación estratégica, sus inversiones y su capacidad de expansión internacional. Ana López-Casero, presidenta de ARTE, destaca que esta estabilidad reflejada es relevante porque se traduce directamente en empleo, inversión y desarrollo empresarial sostenido.

El impacto climático retrasa la temporada comercial

La climatología ha surgido como un factor determinante en el ritmo de ventas durante el primer semestre de 2026, actuando como un doble filo para el comercio textil. Las elevadas temperaturas, que iniciaron ya desde finales de la primavera, permitieron al sector liquidar prendas de la campaña anterior de forma anticipada, lo que facilitó unas rebajas menos agresivas y menores niveles de existencias. Sin embargo, la calidez extrema, siendo el verano más cálido registrado en la serie histórica española, ha retrasado drásticamente las compras destinadas a la temporada de otoño-invierno.

Las temperaturas alteran el ritmo habitual de ventas en un sector estrictamente vinculado a la estacionalidad, complicando la gestión de inventarios en un momento clave del año. A pesar de estos obstáculos externos, las empresas señalan aspectos positivos que impulsan la actividad, como el desarrollo de nuevas líneas de negocio y la evolución favorable del turismo. El tráfico de clientes en las principales zonas comerciales ha mostrado resistencia, contribuyendo a mantener un dinamismo comercial aunque con menor fuerza que en años anteriores.

El canal online consolida su posición de crecimiento

Mientras el comercio físico enfrenta desafíos climáticos y económicos, el canal online se perfila como un motor de crecimiento seguro para el sector. El 71,4% de las empresas encuestadas espera registrar crecimientos en sus ventas digitales, mientras que el 28,6% restante proyecta estabilidad. Ninguna compañía contempla un empeoramiento en este segmento, lo que reafirma la digitalización estructural del modelo de negocio textil. La mayoría de las firmas también espera mantener la estabilidad en sus plantillas de empleados, planificando contratas de refuerzo específicas para las campañas intensivas de Black Friday, Navidad y rebajas.

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El cierre de la campaña primavera-verano de 2026 registró un crecimiento de ventas del 1,5% respecto al periodo anterior, una cifra muy por debajo del 5% alcanzado en 2025. Aunque la actividad se valora como favorable en general, el dinamismo disminuyó a medida que avanzaba el verano, reflejando la acumulación de presiones externas. Esta transición hacia un crecimiento más moderado y la dependencia de variables ajenas a la empresa definen el presente y el futuro inmediato de los grandes operadores del grupo textil.