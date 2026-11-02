Inditex paga dividendos récord de 5.454 millones a accionistas

Inditex distribuirá 5.454 millones de euros en dividendos este 2025. El fundador amassa 1.617 millones tras subir el dividendo un 4,1% por récord beneficios.

La gigante textil Inditex se prepara para distribuir una retribución histórica a sus accionistas durante este año fiscal, con un paquete total que supera los 5.454 millones de euros. Este pago incluye 3.234 millones de euros correspondientes al segundo semestre, fecha en la que se realizará el cobro este lunes 2 de noviembre por la última retribución del ejercicio. Esta cantidad representa un incremento notable respecto a los 3.104 millones que percibieron los inversores por este mismo concepto durante el año anterior.

Aumento del dividendo y cifras récord

La decisión de elevar la retribución en un 4,1% responde a la solidez financiera mostrada por el grupo gallego, el cual anunció un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros para el año 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 6% en comparación con los resultados del ejercicio precedente, consolidando la posición de liderazgo del conglomerado en el sector de la moda rápida. La política de dividendos de Inditex se mantiene firme, garantizando una remuneración atractiva que refleja la generosa generación de caja de la compañía.

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El dividendo total se estructura en dos pagos de naturaleza similar pero con composiciones específicas. El primer pago, ya efectuado el pasado 4 de mayo, correspondió al dividendo ordinario. El segundo y último pago, programado para este lunes, otorga a cada titular de acciones un valor de 0,875 euros. Esta suma se desglosa en 0,325 euros como dividendo ordinario y 0,550 euros como dividendo extraordinario, sumando un total atractivo para todos los inversores minoristas y grandes fondos.

El fundador amasa gran parte de la retribución

Amancio Ortega, fundador de Inditex, será el principal beneficiario de esta distribución masiva de riqueza. A través de las estructuras societarias y Partler, que le permiten controlar el 59,294% del grupo textil, recibirá aproximadamente 1.617 millones de euros en concepto de dividendos este lunes. Este paquete accionario equivale a 1.848 millones de acciones, otorgándole una posición dominante en la toma de decisiones estratégicas y en la percepción de beneficios.

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La estrategia de inversión de Amancio Ortega va más allá del simple holding de acciones. Parte significativa de los dividendos percibidos de Inditex se destina a la adquisición y gestión del sector inmobiliario a través de su plataforma inmobiliaria. Esta cartera de activos se centra en la compra de grandes edificios, priorizando inmuebles de oficinas y uso no residencial ubicados en zonas céntricas de grandes urbes.

Las localizaciones de estos activos son de gran valor estratégico, situándose en centros neurálgicos de España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia. La gestión de estos edificios responde a una política de diversificación de capital que busca rentabilidad a largo plazo. La plataforma inmobiliaria actúa como un reservorio de valor, complementando los ingresos obtenidos directamente de la operativa comercial de las tiendas del grupo textil gallego.

Impacto en otros grandes accionistas

Otro de los principales accionistas, la entidad Invex, también verá aumentada su participación en esta retribución. Con una propiedad del 5,053% de la firma gallega, equivalente a 157,48 millones de acciones, Invex percibirá más de 275 millones de euros en dividendos durante este año fiscal. Esta cantidad supone un ligero incremento respecto a los 264 millones recibidos en el año anterior, manteniendo la tendencia positiva en la retribución del capital invertido.

El pago correspondiente a Invex se fraccionará, con la mitad del monto total a cobrar este lunes 2 de noviembre, siguiendo la misma dinámica temporal que el resto de los accionistas. La consistencia en el pago de dividendos extraordinarios confirma la confianza de la dirección en la trayectoria futura de la compañía. Los números finales proyectan un cierre de año fiscal extremadamente favorable para todos los participantes en el capital social de Inditex, consolidando un año de máximos históricos en beneficio y retribución a los inversores.