Inditex dispara la confianza de los inversores con resultados que superan expectativas y anuncia dividendo

El gigante textil Inditex ha presentado un primer trimestre fiscal con crecimiento de beneficio del 5,4% y margen bruto del 6,2%, lo que ha llevado a múltiples analistas a revisar al alza sus recomendaciones y precios objetivos. Las ventas entre mayo y junio de 2026 crecieron un 11,5% a pesar del deterioro de la confianza del consumidor, y la compañía anuncia un dividendo de 1,75 euros por acción.

El grupo Inditex , propietario de marcas como Zara , Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius, ha presentado resultados correspondientes a su primer trimestre fiscal que han superado las expectativas del mercado, con un beneficio que creció un 5,4% y un margen bruto que aumentó un 6,2%.

Estas cifras han impulsado significativamente la confianza de los inversores, situando el volumen de recomendaciones de compra en el nivel más alto desde 2023, concretamente en el 69% del total, mientras que las recomendaciones de mantener son del 28% y las de venta se reducen al 3%. El positivo desempeño financiero ha llevado a varias entidades bancarias a revisar al alza sus valoraciones.

Morgan Stanley, que a principios de año consideraba que el recorrido alcista de la acción había finalizado, ha cambiado su consejo a sobreponderar, equiparándose así con la mayoría del mercado, y ha elevado su precio objetivo hasta 62 euros, lo que representa una subida aproximada del 10% respecto a su anterior estimación. El precio medio objetivo del consenso recogido por Bloomberg se sitúa en 59,51 euros.

Deutsche Bank señala que el ritmo actual de ventas debería ser suficiente para cumplir con las perspectivas del segundo trimestre, que apuntan a un crecimiento cercano al 8%, a pesar de la存在的 efectos positivos del calendario y de un incremento ligeramente superior en los gastos operativos subyacentes. La compañía ha adelantado un dato de ventas muy favorable: entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026, las ventas en tienda y online registraron un repunte del 11,5%.

Javier Cabrera, analista de XTB, valora este crecimiento como muy positivo, teniendo en cuenta que la confianza del consumidor en Europa se ha deteriorado y en Estados Unidos ha tocado mínimos de las últimas cinco décadas. Este balance demuestra, según Cabrera, que el modelo de negocio de Inditex es el mejor del sector y cuenta con mayor capacidad de resistencia en contextos desafiantes, pudiendo incluso ganar cuota de mercado.

Como la mayor empresa cotizada del Ibex 35, Inditex ha demostrado fortaleza para expandir sus ratios financieros incluso en un contexto de aumento de costes. Desde que estalló el conflicto geopolítico en Irán, el coste de materias primas como el poliéster o el algodón ha repuntado alrededor del 20% y los precios del petróleo se han disparado, impactando en el coste del combustible para el transporte, especialmente para aviones.

La expansión del margen bruto evidencia la gran capacidad logística de la compañía y su proximidad geográfica a los puntos de venta, lo que minimiza el impacto de estos encarecimientos. Cabrera ha elevado su precio objetivo para la acción hasta 64 euros. GVC Gaesco también destaca el modelo de negocio de Inditex, que figura en su lista de valores preferidos.

La firma de análisis explica que el éxito del grupo se apoya en una elevada integración vertical y en un sistema de gestión de inventarios altamente flexible, que reduce el riesgo de obsolescencia de stock y minimiza la dependencia de promotions agresivas. La proximidad entre diseño, producción y distribución facilita ciclos de desarrollo y reposición significativamente más cortos que los de la media del sector, otorgándole una ventaja competitiva clave.

Paralelamente, GVC Gaeco valora la propuesta omnicanal única de Inditex, apoyada en sistemas logísticos avanzados y un stock unificado. Bank of America califica de "excelente" la ejecución de la estrategia corporativa de Inditex y ha subido su previsión de margen bruto para el ejercicio 2027, como consecuencia de una menor presión del encarecimiento de las materias primas.

En un entorno de consumo más débil y costes al alza, la compañía posee, según sus analistas, la mayor capacidad de fijación de precios de toda la cobertura de consumo discrecional que analizan, y puede beneficiarse de la migración de consumidores desde marcas de gama premium. Para el segundo semestre, Bank of America prevé una desaceleración del crecimiento hasta el 7,5% debido a bases comparativas más exigentes, y anticipa una mejora en la conversión de divisas a lo largo del año.

En su opinión, las expectativas actuales del mercado y la valoración no reflejan el potencial de crecimiento y de beneficios del grupo. En una línea similar se expresa Jefferies, que señala que la confianza relativa de los inversores hacia Inditex debería reforzarse en un momento de extrema incertidumbre para los valores europeos de consumo discrecional.

La firma de inversión explica que históricamente se ha valorado a Inditex bajo la óptica de un sector caracterizado por bajo crecimiento y baja rentabilidad (más parecido a H&M que a compañías como TJX), en lugar de reconocer y recompensar adecuadamente la creciente ventaja competitiva de la que goza. Jefferies también comenta el valor añadido que supondrá la incorporación del diseñador internacional John Galliano, previsiblemente a partir de la próxima temporada otoño-invierno, tras llegar a un acuerdo para realizar varias colecciones cápsula para la firma que preside Marta Ortega.

En materia de remuneración al accionista, Inditex ha anunciado que repartirá un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2025, que se ejecutará en dos pagos iguales de 0,875 euros por acción. El primer pago ya se abonó en mayo de 2026 y el segundo se hará efectivo el 2 de noviembre de 2026





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