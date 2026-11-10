Indisponibilidad de ciclos combinados en España alcanza mínimo histórico en octubre

La capacidad de las centrales de gas en el sistema eléctrico español cae al 60,2% en octubre, disparando los servicios de ajuste y los costes para los consumidores tras el apagón de 2025.

La disponibilidad de las centrales de ciclo combinado en el sistema eléctrico peninsular de España registró un desplome sin precedentes durante el mes de octubre, situándose en un mínimo histórico del 60,2%. Esta drástica reducción de la capacidad operativa ha generado una tensión significativa en la red, marcando un nuevo punto bajo en la fiabilidad del suministro tras el crítico apagón del 28 de abril de 2025.

Desplome histórico en la capacidad operativa

Los datos obtenidos por Red Eléctrica de España (REE) revelan que en octubre hubo momentos puntuales en los que no estaba operativa ni la mitad de la potencia instalada total de esta tecnología. El factor de disponibilidad del 60,2% es notablemente inferior al promedio de la última década para este mismo mes, que se sitúa en el 77,84%. Asimismo, esta cifra está muy por debajo de la media anual de los diez últimos ejercicios, que alcanza el 82,3%.

Also read Skydance anuncia paquete combinado HBO Max y Paramount+ para 2025

El anterior mínimo mensual registrado fue del 66,5%, ocurrido en junio del año pasado. Desde entonces, la industria ha luchado por recuperar niveles de estabilidad. La situación actual evidencia que, a pesar de los esfuerzos por estabilizar la red, la infraestructura térmica depende del gas natural enfrenta dificultades estructurales que limitan su aporte continuo al sistema eléctrico nacional.

Origen de las paradas forzadas y desgaste técnico

La consultora especializada Revenergetica analiza que la mayor parte de estas indisponibilidades no se deben a decisiones estratégicas, sino a paradas no previstas o forzadas de las centrales de gas. Estas interrupciones responden al desgaste natural de los equipos, la detección de problemas inminentes o averías mecánicas directas. De media, el 30,9% de la potencia teórica de los ciclos en octubre se declaró en esta situación de emergencia.

Advertisement

Solo el 8,9% del parque de generación con gas no estaba disponible por paradas planificadas, lo que descarta que el mantenimiento rutinario sea la causa principal de la crisis. La realidad operativa muestra que el margen de maniobra es extremadamente corto. En varias horas del mediodía del sábado 17 de octubre, apenas se declararon operativos 11.596 megavatios (MW) de los 24.562 MW instalados en total.

Esto significa que, en porcentaje, el 52,7% de la potencia no estaba disponible para su casación en el mercado diario o en el de los servicios de ajuste. Este porcentaje es sin precedentes y se registró un fin de semana con menor demanda que en una jornada laborable, lo que debería haber ofrecido mayor holgura para el sistema. La escasez de capacidad disponible obligó a REE a tomar medidas drásticas.

Medidas restrictivas y conflicto con la industria

Como respuesta a la alerta, Red Eléctrica, empresa semipública presidida por la exministra Beatriz Corredor, prohibió parar centrales por mantenimiento tras declararse no disponibles el 35% de las plantas de gas. REE había detectado un incremento inusual de la indisponibilidad y decidió priorizar la potencia firme para mantener la tensión del sistema.

Esta decisión se enmarca en la llamada operación reforzada, aplicada desde el apagón del 28 de abril de 2025 para garantizar la estabilidad mediante potencia reactiva. La empresa ya ha trasladado esta elevada indisponibilidad a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las grandes compañías del sector han acusado a REE de responsabilidad en la crisis, mientras que la operadora defiende su gestión ante la escasez real de recursos.

Advertisement

Impacto económico y costes para los consumidores

Las consecuencias financieras de esta inestabilidad técnica son cuantiosas y afectan directamente al bolsillo de los usuarios. Los servicios de ajuste, mecanismos que REE activa para equilibrar la producción y el consumo en tiempo real, han alcanzado un coste de 4.570 millones de euros entre enero y octubre. Esta cifra representa un aumento del 40% respecto al año anterior, según el informe del Observatorio del coste de los servicios de operación.

Dicho observatorio, lanzado tras el apagón por patronales como Aelec, ACIE, Acenel, AEGE y CEOE, estima que en la segunda quincena de octubre los consumidores eléctricos asumieron un sobrecoste adicional de 23,18 euros por megavatio hora (MWh). Este sobrecoste derivado de los servicios de operación superó los 250 millones en ese periodo, evidenciando la presión inflacionaria que la falta de generación térmica añade a la factura eléctrica en España.