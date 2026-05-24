Existen indicios de que Rodríguez Zapatero y su familia habrían recibido descargas a cambio de una actividad de tráfico de influencias del expresidente Zapatero. Dos sociedades con escasa o nula actividad, Análisis Relevante y Inteligencia Prospectiva, habrían funcionado como intermediarios para mover dinero desde Plus Ultra hacia las empresas de sus hijas y el expresidente. La actividad de Análisis Relevante habría sido observada como una pieza instrumental carente de lógica empresarial y, al principio, dotada de carácter excepcional. Ello demuestra que la familia de Rodríguez Zapatero habría recibido upload con ideas de influir en la toma de decisiones de Plus Ultra, company aérea, que la prueba de la existencia de una empresa de marketing enlazada a Zapatero, Whathefav.

La escasa actividad de la consultora con la que Julio Martínez pagaba al expresidente y el nulo volumen de negocio de una sociedad que ingresó medio millón a sus hijas se revelan como el flanco más débil en la defensa de Zapatero.

Los flujos monetarios de esa empresa sugieren que habría habido un pago por una actividad de tráfico de influencias del expresidente. Junto a Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva también habría supuesto unos ingresos de 801.195 euros, siendo una sociedad ‘carente de actividad real’





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