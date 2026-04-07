Indemnización de 225.000 euros por fallecimiento en Urgencias del Hospital General de València

La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán a la familia de una mujer que falleció tras permanecer más de 36 horas sin atención en Urgencias. El Defensor del Paciente denuncia negligencia médica.

La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València, en un acuerdo significativo, han acordado indemnizar con 225.000 euros a la familia de una mujer de 69 años. Este trágico suceso se deriva del fallecimiento de la paciente, ocurrido tras permanecer más de 36 horas en el área de Urgencias del hospital, sin recibir la atención médica continuada y necesaria.

La información fue revelada por la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados, Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, lideraron las negociaciones que culminaron en este acuerdo con las aseguradoras de ambas instituciones sanitarias. El pacto se produce como resultado de una reclamación patrimonial presentada contra la sanidad pública, fundamentada en una presunta negligencia médica, donde se solicitaba una compensación por los daños y perjuicios sufridos por la familia de la paciente, marcando un hito en la búsqueda de justicia para este caso. El proceso legal destaca la importancia de la atención médica oportuna y adecuada, especialmente en situaciones de urgencia, y subraya la responsabilidad de las instituciones sanitarias en la protección de la salud y el bienestar de sus pacientes.\El incidente, que ha conmocionado a la comunidad, se remonta al 7 de mayo de 2025. La mujer, de 69 años, acudió al servicio de Urgencias del hospital con una serie de síntomas preocupantes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y una marcada sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y la realización de pruebas diagnósticas, incluyendo una ecografía, los médicos diagnosticaron pancreatitis aguda biliar, una condición que requiere atención médica inmediata y especializada. Ante el diagnóstico, se decidió su ingreso hospitalario para brindar el tratamiento necesario. Sin embargo, la escasez de camas disponibles en ese momento obligó a la paciente a permanecer en un box del área de Urgencias, a la espera de ser trasladada a una habitación. La asociación El Defensor del Paciente ha denunciado una alarmante falta de seguimiento durante el tiempo que la paciente permaneció en Urgencias. Según la información proporcionada, no existe registro de toma de constantes vitales, ni de análisis sanguíneos, ni de ninguna otra exploración médica, más allá de la realizada al momento de su ingreso. La ausencia de este monitoreo y seguimiento médico es un punto crucial en la denuncia, ya que evidencia una posible negligencia en el cuidado de la paciente. La situación de la paciente, agravada por la falta de atención, se prolongó hasta la mañana siguiente, cuando lamentablemente se certificó su fallecimiento, dejando un vacío y dolor en su familia. \El Defensor del Paciente ha expresado su profunda consternación ante esta situación, denunciando que la paciente estuvo “36 horas a la espera de que alguien la atendiera” y que falleció sola, sin que ningún profesional sanitario se percatara a tiempo del deterioro de su estado de salud. La entidad asegura que, cuando se descubrió el fallecimiento, ya no fue posible intentar la reanimación de la paciente. La asociación recuerda que la pancreatitis aguda, como la que padecía la paciente, puede evolucionar de manera grave y potencialmente mortal, por lo que requiere una vigilancia médica estrecha y constante, junto con una monitorización intensiva y un tratamiento adecuado y oportuno, para evitar complicaciones. En este caso específico, El Defensor del Paciente sostiene que no se aplicaron los protocolos de actuación necesarios y establecidos para este tipo de casos, lo que, según ellos, contribuyó directamente al trágico desenlace. La asociación califica la situación como “evitable” y critica duramente la falta de atención básica que sufrió la paciente durante su estancia en Urgencias. Subrayan que “no es aceptable que permaneciera un día y medio sin que ningún profesional sanitario se acercara”, insistiendo en la idea de que la mujer tenía posibilidades de recuperación y supervivencia si hubiera recibido el tratamiento adecuado y oportuno. Este caso pone de manifiesto la importancia crucial de la atención médica en las áreas de urgencias y la necesidad de garantizar una atención continua y de calidad para todos los pacientes





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