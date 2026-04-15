Indecisión y Preocupación: Abogados y ONG a la Espera de Documentación para la Regularización Migratoria

Expertos legales y organizaciones del tercer sector muestran su inquietud ante la falta de detalles concretos y formularios oficiales para la regularización extraordinaria de migrantes, retrasando la preparación de miles de solicitudes.

Abogados y organizaciones del tercer sector dedicadas a la atención de migrantes expresan su inquietud ante la ausencia de documentación detallada y los puntos de entrega específicos para la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno. Estos profesionales, que ofrecerán asistencia a miles de extranjeros en busca de un permiso de residencia y trabajo, aún desconocen los formularios concretos que deberán presentar los solicitantes, así como la ubicación de las oficinas receptoras y las entidades colaboradoras designadas en cada provincia. Si bien el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social estima la recepción de hasta 750.000 solicitudes antes de la fecha límite del 30 de junio, lo que sin duda pondrá a prueba la capacidad administrativa del Estado, las ONG lamentan la falta de información anticipada que les hubiera permitido organizar de manera más eficiente este proceso, calificado por el Ejecutivo como un 'hito de la legislatura'.

El Real Decreto-ley publicado en el BOE establece las bases de la regularización, pero se echan en falta los modelos de solicitud que deberán ser cumplimentados. Mónica López, directora general de CEAR, una reconocida organización de apoyo a migrantes, señala que su equipo revisa diariamente la página web del ministerio en espera de la publicación de los formularios necesarios. Los abogados de CEAR analizan minuciosamente el decreto para discernir los detalles, especialmente en lo referente a la acreditación de la estancia de cinco meses en España.

Se requiere cualquier prueba válida en derecho que contenga datos personales de identificación. Esta disposición general, aunque valorada positivamente, genera dudas sobre qué tipos de documentos serán aceptados, como recibos de transporte, informes médicos o certificados de empadronamiento. Ante esta incertidumbre, CEAR recomienda a los migrantes recopilar toda la documentación posible que acredite su identidad. Las organizaciones colaboradoras, junto con los servicios sociales, tendrán la potestad de certificar la situación de vulnerabilidad de algunos migrantes irregulares, uno de los requisitos opcionales para acceder al proceso. Sin embargo, aún se desconoce el formulario específico ni la documentación necesaria para acreditar dicha vulnerabilidad, a pesar de que el Consejo de Estado había solicitado al ministerio un mayor detalle en este aspecto.

López confía en que los formularios sean publicados pronto en la web del ministerio o en la plataforma Mercurio, y valora la medida de regularización como necesaria y positiva. El ministerio ha ido publicando en su página web documentos de preguntas y respuestas, detallando oficinas, horarios, teléfonos de cita previa y otros requisitos.

Un obstáculo significativo para muchos solicitantes serán los antecedentes penales, cuya obtención en los países de origen se está convirtiendo en un proceso complejo y lento, con largas colas en los consulados. El ministerio ha informado que aquellos que no obtengan sus antecedentes penales deberán presentar un justificante de haberlos solicitado y autorizar al Ministerio de Justicia para que los reclame por vía diplomática si no se reciben en un mes. No obstante, las organizaciones aún no tenían claridad sobre si debían presentar la solicitud en ausencia de este documento. El decreto contempla una suspensión de tres meses del proceso para intentar la vía diplomática, ya que sin los antecedentes penales la solicitud no será viable.

La obtención de un certificado de inexistencia de delitos en los cinco años anteriores al viaje a España, tanto del país de origen como de cualquier otro lugar de residencia, se perfila como un desafío, dado que algunos países no son receptivos a emitir este tipo de documentos a personas en situación irregular o tardan excesivamente en hacerlo. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha expresado confianza en que no habrá problemas significativos con este requisito, argumentando que los migrantes no son delincuentes. Sin embargo, la necesidad de demostrar su inocencia es un hecho. El Gobierno no ha proporcionado estimaciones sobre cuántos migrantes podrían quedar excluidos del proceso por no poder obtener esta documentación, indicando que se abordará cada incidencia a medida que surja.





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