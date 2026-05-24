Incrimina en el caso Plus Ultra y la trama de financiación para Ryanair

Los investigadores sostienen que el exlíder socialista ocupaba la cúspide de una estructura organizada detrás de la trama de financiación para Ryanair durante la pandemia.Varias conversaciones intervienen durante la investigación y en una de ellas, tras el nombramiento de Julián Mateos dentro del fondo estatal que gestionaba las ayudas, un interlocutor pregunta por Santiago Martínez y recibe una respuesta escueta: «Diez mil´´.De euros procedentes del fondo gestionado por la SEPI.Ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos, unos 40 mil residentes evacuados.Cánceres para Zapatero y dimisión de Sánchez reclaman miles de personas en Madrid, y asistentes del PP y Vox.

. Los investigadores sostienen que el exlíder socialista ocupaba la cúspide de una estructura organizada ,se situarían los supuestos gestores administrativos de la trama: buscaba financiación para evitar el colapso de la aerolínea durante la pandemia.varias conversaciones intervenidas durante la investigación .

En una de ellas, tras el nombramiento de Julián Mateos dentro del fondo estatal que gestionaba las ayudas, un interlocutor pregunta por Julio Martínez y recibe una respuesta escueta: "Diez mil".de euros procedentes del fondo gestionado por la SEPI,Última hora de la imputación de Zapatero en directo: la UDEF sitúa a Zapatero como presunto intermediario en el caso Plus Ultra Antena 3 accede al informe de la UDEF en el que el propio Zapatero envía una mensaje de felicitación a la trama de Plus UltraÚltima hora de la imputación de Zapatero en directo: la UDEF situada a Zapatero como presunto intermediario en el caso Plus UltraAntena 3 accede al informe de la UDEF en el que el propio Zapatero envía una mensaje de felicitación a la trama de Plus UltraUnos 40 mil residentes evacuados ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxico de un tanque de químicos tóxicosMiles de personas exigen en Madrid la dimisión de Sánchez y reclaman cárcel para Zapatero al grito de"queremos votar





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