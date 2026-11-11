Incremento de precios veterinarios y su impacto en familias con mascotas

La inflación de los servicios veterinarios alcanza un 5 % anual, superando la inflación general. El aumento afecta la economía familiar y altera las decisiones de cuidado animal.

El reciente aumento de los servicios veterinarios se traduce en una presión económica que afecta a las familias que cuidan perros y gatos en España. Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, la población canina supera los siete millones y medio, mientras que la felina asciende a 5,6 millones.

Cómo influye la inflación en la atención veterinaria

En agosto, la tasa anual de precios para servicios veterinarios alcanzó el 5 %. Esta cifra eclipsa la inflación general, que se situó en 4,3 %. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,1 punto porcentual respecto a julio, mientras que el coste de la atención médica para mascotas creció 0,7 puntos adicionales.

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Los costes variables incluyen consultas, vacunaciones y procedimientos de diagnóstico. El Ministerio señaló que estos servicios, pues dependen de la tecnología y del material consumible, han aumentado más rápidamente que la media de los bienes de consumo.

Repercusiones en los presupuestos familiares

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó una tasa interanual del 1,2 % para productos de mascotas, menos de lo observado en julio. No obstante, el gasto en atención veterinaria supera la inflación: 5 % frente a 4,3 % en el sector general.

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La investigación realizada por un grupo de economistas indicó que el 36 % de los dueños afectados por el incremento de costes de vida redujeron sus gastos en animales. De estos, el 12,4 % ya había incorporado el gasto veterinario en su presupuesto anual, y 10,8 % planea hacerlo en el futuro.

Modificaciones en la gestión de la atención animal

El 14,8 % de las familias que tuvieron problemas de salud en sus perros durante los últimos nueve meses cambiaron la forma de gestionar la atención veterinaria. Entre las estrategias adoptadas se incluyen aplazar visitas al veterinario y buscar información en Internet antes de solicitar ayuda profesional.

Además, se registró una disminución en el uso de peluquería canina, seguros de salud para mascotas y servicios de adiestramiento canino. Unos 36 % de los encuestados informaron que el gasto en cuidados preventivos había sido una preocupación principal durante la pandemia, lo que provocó un cambio en sus decisiones de compra.

Implica futuros retos para la protección animal

Los investigadores advierten que los resultados de la encuesta no se pueden generalizar a toda la población, pues la muestra estaba compuesta por familias con ingresos superiores a la media. No obstante, sugiere que el impacto en la atención sanitaria animal puede ser mayor entre hogares con menos recursos.

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En efecto, la limitación de presupuestos implica que muchas familias tendrán que equilibrar la salud del animal con sus otras obligaciones financieras. Los expertos resaltan que las decisiones de retrasar o cancelar visitas veterinarias pueden comprometer la prevención de enfermedades, lo que a su vez tendrá impactos sociales más amplios, incluyendo un aumento potencial de la transmisión de enfermedades zoonóticas.