Increase in cases of typhoid reveals health system challenges in Mexico

The outbreak highlights the challenges faced by the Mexican health system, which has been beset by political interference and underfunding.

Cuauhtémoc, MéxicoCNN Español — Todo comenzó cuando un niño de nueve años fue con sus padres a visitar familiares en Seminole, Texas, a principios del año pasado.

Tras regresar a su hogar en México, una erupción roja apareció en su piel. En cuestión de semanas, tantos de sus compañeros de clase enfermaron que la escuela tuvo que cerrar. Sin que los padres del niño lo supieran, el sarampión había comenzado a propagarse en Seminole durante su visita. La ciudad pronto se convertiría en el epicentro del mayor brote en Estados Unidos en más de 30 años, uno que mataría a tres estadounidenses.

Pero cuando el virus cruzó la frontera hacia México, estaba a punto de comenzar una tragedia aún mayor. Una enfermera vacuna contra el sarampiónn a una niña el 10 de abril de 2026.

Artículo relacionado Aumentan los casos de sarampión en México y ya se registraron un 39 % más que en 2025, según la Secretaría de Salud Al menos 40 mexicanos han muerto por complicaciones del sarampión desde principios de 2025, desde bebés hasta trabajadores agrícolas de mediana edad, según la Secretaría de Salud de México. Más de 17.000 infecciones han sido confirmadas en ese periodo, cuatro veces más que en Estados Unidos.

El sarampión es en gran medida prevenible con dos dosis de una vacuna común. Pero la mayoría de los infectados no la habían recibido. El brote de sarampión que continúa en México ofrece un caso de estudio de lo que puede suceder cuando la cobertura de vacunación de un país disminuye.

La enfermedad fue identificada por primera vez en el vecindario del niño de nueve años, en una comunidad menonita aislada de granjas de manzanas, trigo y maíz en el estado de Chihuahua, al sur de Texas





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Typhoid Fever Vaccination Coverage Health System Challenges Mexico United States

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