Inconclusas en la regulación de alquileres y vivienda en España: Unanidad o diferencia entre las diferentes fuerzas políticas

La regulación en materia de alquileres y vivienda en España se encuentra en un estado de inactividad debido a la diferencia de opiniones entre las diferentes fuerzas políticas. Se ha propuesto una regulación de los alquileres de temporada y la prorrogación de los contratos, pero el Gobierno no cuenta con una posición unívoca y debe abordar la negociación con Junts.

El ministerio de Isabel Rodríguez sitúa como prioridad la regulación de los alquileres de temporada, pero los de Yolanda Díaz, que comparten esa medida, se niegan a dejar caer la extensión de los contratos y Junts pone el acento en las exenciones fiscales por alquiler y compra de vivienda.

Aunque la puesta en marcha de otro decreto sigue lejos, tanto el Ministerio de Vivienda como Sumar y Junts han empezado a perfilar su posición para intentar pactar un nuevo paquete de medidas de vivienda. La posición de la que parten los tres actores es sensiblemente diferente.

Sumar deja claro que no va a renunciar a poner en marcha la prórroga, pero el ala socialista del Gobierno no la ve prioritaria y apuesta por centrar el nuevo decreto en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Junts, por su parte, insiste en que su condición previa para sentarse a hablar es que se acepten sus exigencias en materia fiscal, desde las deducciones fiscales a quienes paguen alquiler o hipoteca al IVA franquiciado para los autónomos





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regulación De Alquileres Vivienda Junts Prórroga De Contratos Discusión Sobre Vivienda Plan De Medidas Forza De Sobiranía Catalana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El camino hacia la excelencia académica femenina: De Elena Cornaro Piscopia a la actualidad en EspañaUn análisis sobre la evolución del acceso de las mujeres al doctorado, destacando la figura pionera de Elena Cornaro Piscopia y los datos actuales en España.

Read more »

Frente frío en mayo: heladas y temperaturas extremas en EspañaEl refrán 'Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo' y la ola de frío polar que se espera para finales de esta semana, en la que se celebran San Isidro, Día das Letras Galegas y elecciones andaluzas, traerán heladas y temperaturas extremas en algunos puntos de España.

Read more »

Ayuso asegura que Sheinbaum tenía 'orden' del Gobierno de España para 'reventar' su viaje en México'Toda mi agenda la han desguazado y han mentido sobre ella. Dicen que estaba de vacaciones... No he dejado de trabajar', ha señalado la dirigente regional en una entrevista en 'esRadio'

Read more »

Ni Madrid ni Valencia: la estación de tren más antigua de España tiene sello catalánConstruida en plena expansión del ferrocarril en la provincia de Barcelona, esta sigue en funcionamiento en la actualidad

Read more »