Inclusión laboral de discapacidad y tecnología: debates de Por Talento Digital

Expertos de Samsung, Capgemini y Fundación ONCE debaten cómo la transformación digital y la IA pueden eliminar barreras laborales para personas con discapacidad en España.

La transformación digital del mercado laboral español se ha consolidado como una oportunidad clave para promover la inclusión de personas con discapacidad, según concluyeron los principales líderes tecnológicos y sociales del país. Un grupo multidisciplinar de directivos de empresas como Samsung Electronics Iberia, Capgemini y Fundación ONCE participó en un encuentro organizado por EXPANSIÓN bajo el paraguas del Consejo Consultivo de Por Talento Digital para analizar cómo la innovación tecnológica puede redefinir el empleo futuro.

Visión estratégica para la inclusión tecnológica

La presidenta del Consejo Consultivo de Por Talento Digital, Rosa García, estableció como principio fundamental que la creación de empresas más innovadoras e inclusivas requiere el aprovechamiento integral de todo el talento disponible. García enfatizó que excluir al colectivo con discapacidad representa una pérdida de potencial competitivo irrelevante en un mercado cada vez más exigente. Esta visión fue respaldada por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, quien argumentó que la tecnología actúa como un facilitador que suaviza las barreras físicas tradicionales.

Transformación cultural y ética en la gestión

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La reinvención de los modelos de trabajo exige un cambio profundo en la cultura empresarial, según Laurent Perea, director ejecutivo de Capgemini. Perea sostuvo que la transformación requiere una gestión equilibrada que priorice la ética, la ciberseguridad y el control de costes, sin descuidar la necesidad de evolucionar hacia estructuras más abiertas. Esta perspectiva se amplía más allá del ámbito estrictamente corporativo, representando una oportunidad de transformación social amplia según señaló el directivo.

En el sector de Correos y Telégrafos, la estrategia de transformación se centra en el "management humanista", liderado por su presidente, Pedro Saura. Saura definió este modelo como aquel que prioriza a personas capaces de resolver problemas y gestionar equipos con un comportamiento basado en el respeto. Esta combinación de capacidad de gestión con ética se presenta como la línea rectora para el empleo del futuro, integrando la eficiencia operativa con el trato humano.

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El papel de la inteligencia artificial en la accesibilidad

La inteligencia artificial se perfila como una herramienta determinante para modificar el desarrollo profesional de las personas con discapacidad. David Alonso, vicepresidente y responsable de Mobile Experience en Samsung Electronics Iberia, afirmó que la tecnología debe tener como objetivo explícito eliminar barreras en lugar de ampliarlas. Alonso mostró su confianza en que la IA contribuya a suprimir las limitaciones físicas, permitiendo que se explote plenamente el potencial de este grupo demográfico.

No obstante, la implementación de estas tecnologías debe abordar el riesgo de sesgos algorítmicos. Rosa García insistió en que los sistemas de IA deben cumplir normativas que garanticen la explicabilidad de los procesos de selección. Se requiere establecer mecanismos de control que aseguren que las nuevas tecnologías colocan a todos los candidatos en una posición similar, fomentando que las compañías contraten al mejor talento sin prejuicios.

Formación y demanda del mercado TIC español

Las profesiones del futuro están redefiniendo los requisitos de accesibilidad laboral. Alberto Durán destacó que la tecnología permite acceder a puestos anteriormente vetados, como el reacondicionamiento de móviles o la atención a ancianos. Estas personas demuestran una notable capacidad de superación ante las dificultades, atributo esencial en un contexto de cambio acelerado. Sin embargo, existe un déficit en la formación reglada que debe suplirse con competencias específicas demandadas por el mercado.

El informe Empleos Emergentes 2026 de DigitalES revela la necesidad de perfiles híbridos que combinen habilidades técnicas con competencias personales. Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, señaló que el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesita incorporar un millón de nuevos profesionales. El desafío central es asegurar que las personas con discapacidad estén más representadas en este crecimiento, un objetivo que requiere la promoción activa de vocaciones técnicas en este segmento de la población.

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Silvia Leal, referente internacional en tendencias y tecnología, concluyó el debate destacando que nos encontramos en un momento apasionante caracterizado por una reducción enorme de las barreras de accesibilidad. Este consenso entre líderes industriales, instituciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro subraya la viabilidad de un modelo laboral inclusivo impulsado por la innovación continua y el compromiso social.