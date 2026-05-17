Noticia que incluye información sobre incidentes violentos, el estado de salud de ocho heridos, información sobre el buceador militar fallecido durante el rescate de cadáveres submarinistas italianos sobrevivientes. Además, noticia sobre la expansión del virus hantavirus desde Italia y la muerte del líder ala militar de Hamás en un ataque israelí.

El conductor de un vehículo sintiéndose apuñalado trató de saltar en velocidad en una calle céntrica del norte de Italia , herido ocho personas, cuatro de ellas de gravedad.

Demuestra haber actuado con la clara y manifiesta intención de poner en peligro la seguridad pública y elección momento de máxima afluencia de ciudadanos. El acusado, un ciudadano italiano de segunda generación, de 31 años, y sin antecedentes penales y en desocupación en el momento de los hechos. El buceador militar perdió la vida durante el rescate de cadáveres de submarinistas italianos fallecidos en Maldivas.

El virus hantavirus se extendió a Uganda donde ya se ha registrado un fallecimiento y preocupa la expansión de enfermedad debido a la inestabilidad en la región. El líder del ala militar de Hamás murió en un ataque israelí





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