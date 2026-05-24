Incidentes en Bilbao, muerte de un superviviente de cáncer y otros sucesos

Unos incidentes en el aeropuerto de Bilbao, la muerte de un superviviente de cáncer y otros sucesos.

Un sobreviviente de cáncer muere tras tomar Kambo, veneno de rana usado en rituales de 'purificación' Cuando los activistas españoles que formaban parte de la Global Sumud Flotilla regresaron a España, y en el aeropuerto de Bilbao se registraron incidentes y momentos de tensión entre varias personas que aguardaban la llegada de la flotilla y agentes de la Ertzaintza, que intervinieron con violencia.

Un sintecho, herido en el metro de Barcelona al intentar frenar una pelea de 20 personas Un vuelo aterriza de emergencia después de que el piloto sufriera un infarto a casi diez mil metros de altura. Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kie





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