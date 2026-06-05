Incidente en vivo: Pablo Fernández recuerda la protesta de los trabajadores de 'El Mundo'

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se refirió a la situación laboral de los trabajadores de 'El Mundo' en un incidente que se desarrolló en vivo.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández , recordó en directo al subdirector de ' El Mundo ' la protesta de sus trabajadores por los salarios. En un incidente que se desarrolló en vivo, el político se refirió a la situación laboral de los trabajadores de la empresa, que llevan 15 años con sus salarios congelados .

El comentario de Fernández no pasó desapercibido para Nacho Abad, quien montó en cólera y le respondió con una fuerte crítica. Abad se mostró indignado por lo que consideró una puñalada por la espalda, y pidió disculpas a Esteban, quien había sido mencionado en el comentario. A pesar de la disculpa, Abad continuó insistiendo en su postura y llamó a la solidaridad con España, exigiendo la dimisión de varios miembros del Gobierno.

El incidente se desarrolló en vivo y se hizo visible el conflicto entre los trabajadores de 'El Mundo' y la empresa Unidad Editorial, propietaria de las tres cabeceras, por la congelación de sus salarios durante 15 años





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