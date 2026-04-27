Incidente en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca reaviva debates sobre seguridad presidencial

El presunto ataque durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha generado preguntas sobre los protocolos de seguridad del Servicio Secreto y la necesidad de reforzar las medidas en eventos con altos funcionarios. El sospechoso, Cole Tomas Allen, fue arrestado tras intentar acceder al evento con armas, lo que ha llevado a una revisión de los procedimientos y a discusiones sobre la asistencia simultánea de líderes políticos.

El presunto atacante que el sábado logró evadir un puesto de control de seguridad durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha reavivado los debates sobre los protocolos del Servicio Secreto y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en este evento anual, que reúne a figuras política s y celebridades.

El secretario interino de Justicia, Todd Blanche, destacó en una entrevista con CNN el domingo que la respuesta al incidente fue un éxito en términos de seguridad, aunque admitió que los investigadores creen que el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, un residente de California, tenía intención de atacar a altos funcionarios de la administración, según lo revelado en sus escritos, que están siendo analizados. Blanche compartió posteriormente en redes sociales una carta del Departamento de Justicia en la que se calificó el suceso como un intento de magnicidio contra el presidente Donald Trump.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que familiares de Allen habían alertado a las autoridades sobre sus posibles planes, aunque aún no se ha aclarado si esta notificación ocurrió antes o después del incidente. Los documentos obtenidos por CNN muestran contenido con retórica anti-Trump, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque estaba dirigido específicamente al mandatario.

Expertos en seguridad, incluyendo a exagentes del Servicio Secreto, señalaron que el equipo de protección del presidente actuó conforme a los protocolos establecidos, protegiéndolo de inmediato mientras otros agentes se posicionaban estratégicamente para neutralizar cualquier amenaza. Este episodio se suma a otros dos intentos de magnicidio contra Trump en 2024: uno en Butler, Pensilvania, en julio, y otro en un campo de golf en West Palm Beach, Florida, en septiembre.

La seguridad en la cena anual, que se celebra en el hotel Washington Hilton, ha sido objeto de escrutinio tras las imágenes que muestran al presunto atacante pasando rápidamente junto a agentes del Servicio Secreto que parecían estar en una postura relajada. Según las autoridades, Allen llevaba consigo una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y logró llegar a un vestíbulo justo encima del salón de baile donde se encontraba el presidente, con capacidad para 2.600 personas.

Jonathan Wackrow, exagente del Servicio Secreto y analista de CNN, afirmó que no considera este suceso como un fallo de seguridad, aunque reconoce que siempre hay lecciones que aprender para mejorar los protocolos. Sin embargo, otro funcionario federal expresó preocupación por las imágenes de vigilancia que muestran a los agentes tomados por sorpresa, sugiriendo que el atacante no debería haber llegado tan cerca del área principal.

El Servicio Secreto realiza revisiones rutinarias después de incidentes como este, y se espera que el material adicional de vigilancia proporcione un panorama más completo que podría llevar a cambios en los procedimientos. Fuentes cercanas a la administración indicaron que ya se están discutiendo posibles ajustes en la seguridad de futuros eventos, especialmente en lo que respecta a la asistencia simultánea de altos funcionarios.

Algunos agentes del Servicio Secreto han manifestado su preocupación por la presencia conjunta del presidente y el vicepresidente en eventos fuera de la Casa Blanca, una práctica que podría aumentar los riesgos. Una fuente involucrada en la planificación de la cena reveló que, originalmente, no se esperaba que el vicepresidente asistiera, pero esta decisión cambió en los últimos días antes del evento.

Los investigadores creen que Allen disparó al menos un cartucho con una escopeta, y los agentes respondieron con disparos, aunque aparentemente no lo alcanzaron. Un agente del Servicio Secreto resultó herido al recibir un disparo en su chaleco antibalas, según las autoridades





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