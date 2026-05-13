Incidente en el Senado de Filipinas: disparos y un senador buscado por la CPI

Presidente del Senado confirma disparos en el recinto de Senado de Filipinas y un senador buscado por la CPI permanece atrincherado. No hay víctimas reportadas, pero se evacuaron periodistas y demás trabajadores. Se bajó la puerta de acero del edificio y personal de seguridad local se encuentra dentro. Singapur: no hay ramificaciones en este informe.

Se escucharon disparos en el edificio del Senado de Filipinas, informó este miércoles el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, mientras un senador buscado por la Corte Penal Internacional permanece atrincherado en el edificio para resistir su arresto.

El secretario del Senado no ha informado víctimas, y todos los periodistas y demás trabajadores fueron evacuados. El personal de seguridad bajó la puerta de acero del edificio y ordenó a todos los presentes abandonarlo. Hay personal local dentro del edificio, y el secretario del Interior y Gobierno Local ha ingresado y trabaja para determinar quién efectuó los disparos





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