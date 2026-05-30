Incidente durante el izado de la bandera en el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

La bandera de España se cayó durante el izado en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, en un acto presidido por el rey Felipe VI. El incidente ocurrió mientras sonaba el himno nacional y se suma a la suspensión de la parte aérea del desfile debido a la meteorología.

La bandera de España protagonizó un incidente durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas celebrado este sábado en Vigo , cuando uno de los sistemas de sujeción falló provocando que la enseña nacional se cayera mientras se izaba en medio del acto oficial.

El momento, capturado por las cámaras, coincidió con la interpretación del himno nacional y con la presencia del rey Felipe VI, quien presidía la ceremonia y mostró una expresión de sorpresa. Los militares lograron recoger la bandera antes de que llegara al suelo, evitando un incidente mayor. Este contratiempo se suma a los cambios en el programa original del desfile, que había previsto una llegada aérea de la bandera.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas en Vigo, con cielos cubiertos, obligaron a suspender esa parte del evento por cuestiones de seguridad. La participación de aeronaves, entre ellas tres aviones Canadair, se vio reducida a una sola unidad debido a que el resto estaban disponibles para combatir incendios forestales en otras regiones de España.

Asimismo, se canceló el salto paracaidista que debían ejecutar el subteniente Alberto Vidal y el sargento primero Pablo García Matanza. La jornada comenzó pasado el mediodía con la llegada del rey Felipe VI, ataviado con el uniforme del Ejército de Tierra; la reina Letizia; y la princesa Leonor, que vestía el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio.

A pesar de los contratiempos, el acto prosiguió con normalidad, reflejando la capacidad de adaptación de las Fuerzas Armadas ante imprevistos logísticos y climáticos





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Día De Las Fuerzas Armadas Vigo Incidente Bandera Rey Felipe VI Meteorología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Día de las Fuerzas Armadas 2026: hora, dónde ver, recorrido del desfile y calendario de actos en Vigol rey Felipe VI saluda al paso de la Guardia Real durante el desfile de 2025

Read more »

Actos por el Día de las Fuerzas Armadas 2026 desde Vigo, en directo: el rey preside la revista naval y la exhibición dinámicanull

Read more »

Los 17 looks de la reina Letizia en el Día de las Fuerzas ArmadasLa reina Letizia ha mostrado una gran variedad de looks en el Día de las Fuerzas Armadas, desde vestidos sofisticados hasta estilos más relajados

Read more »

Desfile de las Fuerzas Armadas 2026 desde Vigo, en directo: la princesa Leonor asiste por primera vez junto a los reyesiRTVE13

Read more »