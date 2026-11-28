Luka Doncic fue empujado por un aficionado en San Antonio tras devolver una muñequera. Los Spurs vencieron a Los Angeles 99-96 y avanzaron en la NBA Cup.

El jugador Luka Doncic, de los Lakers de Los Angeles, fue empujado por un aficionado en San Antonio, Texas, tras una confrontación menor que ocurrió en las gradas del arena. El incidente se produjo inmediatamente después de que el astero esloveno lanzara su muñequera hacia la multitud mientras abandonaba la cancha.

Detalles del incidente con el aficionado

Doncic habia lanzado su muñequera hacia una mujer al pasar junto a ella al salir de la pista. Avanzo unos pasos, se detuvo bruscamente y regreso al lugar para recogerla. Un hombre le devolvio la prenda y luego lo empujo en el hombro izquierdo. El personal de seguridad intervino casi de inmediato para contener la situacion.

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Tras un breve intercambio de palabras con el espectador, Doncic se dirigio a los vestuarios sin mas incidentes. El jugador declaro a los periodistas que simplemente habia lanzado su muñequera, como hace en casi todos los partidos. Afirmo que luego escucho que ella, o el, no la queria, por lo que volvio para recogerla.

Respuesta oficial y posicion de la NBA

Segun la Associated Press, la NBA suele examinar los incidentes entre aficionados y jugadores de forma rutinaria. Sin embargo, este sabado no habia indicios de que se hubiera abierto una investigacion formal respecto al altercado. No se reportaron sanciones inmediatas ni comunicados oficiales por parte de la liga sobre el tema.

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La Federacion Nacional de Baloncesto mantiene protocolos para evaluar la seguridad en las arenas, pero la gravedad del acto de empujon no parecia justificar una suspension automatica en esta etapa inicial. Los responsables de la seguridad del lugar actuaron rapidamente para evitar que la escalada afectara al resto de los asistentes al evento deportivo.

Resultados del partido y contexto competitivo

Los Spurs ganaron por 99-96 a los Lakers de Los Angeles en un encuentro reñido. Esta victoria fue crucial para que el equipo texano avanzara a la fase de eliminacion directa de la NBA Cup. El marcador final reflejo un partido intenso donde cada punto fue disputado con alta intensidad defensiva por ambos equipos.

El resultado permite a los Spurs continuar su racha positiva en el torneo, mientras que Los Angeles debe reevaluar su rendimiento defensivo para los proximos compromisos. La derrota restara opciones a los californenses en la carrera por los puestos de playoff dentro de su conferencia. La proxima cita para ambos conjuntos dependera del calendario oficial de la temporada regular y las rondas posteriores de la copa.