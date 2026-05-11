Dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante dieron negativo en las pruebas PCR después de haber sospechado que hayan sido infectadas por desplazamiento en el aire en los aviones y en el hombre de Países Bajos también. El crucero MV Hondius, que partió desde Argentina, ha habido un brote de hantavirus. El barco ha sido evacuado con aviones militares y los pasajeros de países como España, Holanda, Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica han llevado a cabo la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid durante 45 días. Últimamente, los pasajeros del crucero del hantavirus han desembocado en Tenerife y regresan a Países Bajos con entregas a Australia.

Las dos mujeres ingresadas por sospechas de contagio de hantavirus en Barcelona y Alicante da negativo en las PCRView del Hospital Clínic de Barcelona, donde está ingresada la vecina que tuvo contacto en el avión con la neerlandesa fallecida por hantavirus negativo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este pasado domingo de que las PCR que se han practicado a dos mujeres en España son distintos al tener una síntomas y la otra no ingresada el pasado viernes en el hospital de Alicante presentaba síntomas compatibles con el hantavirus del brote desatado en el crucero, una mujer de Países Bajos que se subió brevemente en un avión que partía desde Johannesburgo (Sudáfrica) y tenía como destino Ámsterdam. Según la investigación epidemiológica, esta persona no fue identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos.

En el crucero MV Hondius, que salió de Argentina para un viaje por el Atlántico sur, se registró un brote de hantavirus y el barco fondeó el domingo de madrugada en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para que sus viajeros, 143 personas de diversas nacionalidades, sean evacuados. La evacuación ya está casi completa y terminará este lunes.

Los pasajeros del crucero del hantavirus desembarcan en Tenerife en un dispositivo”inédito” y son repatriados y los 14 españoles del barco de hantavirus cumplen ya cuarentena en el Gómez Ulla: así serán sus próximas semanas. Uno de los cinco franceses evacuados del crucero presenta síntomas de hantavirus en el avión de repatriación





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