Incibe alerta sobre un nuevo fraude de phishing que afecta a usuarios de la AEAT

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado sobre un nuevo fraude de phishing que consiste en el envío de notificaciones a través de mensajes de texto. Estas notificaciones informan a los usuarios de que deben acceder a un enlace para consultar un supuesto comunicado emitido por la Agencia Tributaria Española (AEAT).

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ( Incibe ) ha alertado sobre un nuevo fraude que consiste en el envío de notificaciones a través de mensajes de texto.

Estas notificaciones informan a los usuarios de que deben acceder a un enlace para consultar un supuesto comunicado emitido por la Agencia Tributaria Española (AEAT). El Incibe ha recalcado que el enlace es sospechoso y que la web oficial de la Agencia Tributaria siempre termina en .gob.es o .es, mientras que el dominio utilizado en esta estafa termina en .top o en .click.

Además, el mensaje suele incluir errores gramaticales o direcciones web extrañas. Por otro lado, la Unión de Titulares de Empresas de Canarias (UTECA) ha anunciado que demandará a la Radiotelevisión Española (RTVE) por competencia desleal debido a la comercialización publicitaria sin límites del Mundial de Fútbol 2026. En otro tema, la Renta 2025 es el tema que más interés suscita en la actualidad. Los usuarios deben presentar la Declaración de la Renta 2025 antes del 30 de junio.

La operación asfalto, que es un programa que se encarga de reparar y mantener las carreteras, está en peligro debido al aumento del precio del betún. El precio del betún se ha disparado un 50% en los últimos meses, lo que agrava el deterioro de las vías.

Además, los sindicatos minoritarios ANPE y CSIF han aceptado la última propuesta de la Conselleria de Educación de Valencia sobre la subida salarial. Los sindicatos representan el 30% de los profesores y hoy continúan las negociaciones del resto de puntos.

Por otro lado, la asociación GLF360 ha organizado un evento en Las Palmas de Gran Canaria para promover la inclusión laboral y el talento diverso. El evento se llama 'WHY NOT!!!

' y tiene como objetivo fomentar la diversidad y la inclusión en el mundo laboral. Finalmente, la situación en el bloque sindical educativo de Valencia sigue siendo tensa debido a la negativa de los sindicatos mayoritarios a aceptar la propuesta de la Conselleria de Educación sobre la subida salarial





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