Incertidumbre migratoria: pareja de científicos teme separación por cambios en política de green card

Francisco y Julia, científicos que se conocieron en la Antártida y ahora esperan gemelos, enfrentan la posibilidad de separarse debido a nuevas directrices del gobierno de Trump que limitan el ajuste de estatus migratorio en EE.UU. La política, que genera confusión y temor, podría obligar a Francisco a regresar a Chile mientras su esposa enfrenta sola el nacimiento de sus hijos. Abogados dudan de su aplicabilidad retroactiva, pero la angustia persiste.

La historia de Francisco y Julia, dos científicos que se conocieron en la Antártida en enero de 2024, refleja la incertidumbre que enfrentan miles de inmigrantes ante los cambios en la política de green card del gobierno de Trump.

Tras un rápido noviazgo que incluyó viajes entre Chile y Estados Unidos, la pareja decidió casarse y planificar una vida juntos. Francisco solicitó la residencia permanente para vivir y trabajar legalmente en EE. UU. , pero una reciente directiva del Departamento de Seguridad Nacional amenazó con obligar a la mayoría de los solicitantes a esperar el proceso en sus países de origen.

Aunque la agencia intentó suavizar el impacto aclarando que los funcionarios tienen discrecionalidad, la confusión generó angustia en parejas como la de Francisco y Julia, quien espera gemelos para finales de año. Julia expresó su temor a quedarse sola con los bebés si Francisco es forzado a regresar a Chile. Abogados consultados consideran que la política es impugnable y poco probable que se aplique retroactivamente, pero mientras tanto, familias enteras viven en vilo.

El caso de Francisco y Julia no es único; muchos inmigrantes que ajustaron su estatus basándose en promesas anteriores ahora ven sus planes tambaleándose. La comunidad de abogados de inmigración recomienda calma y seguir los procedimientos establecidos, pero la incertidumbre persiste. La pareja, que pidió mantener su apellido en reserva, confía en que la razón prevalezca, pero el costo emocional es alto.

Para Julia, la idea de criar a dos recién nacidos sin el apoyo de su esposo es aterradora, y ambos esperan que la administración aclare sus políticas sin desgarrar más familias. Mientras tanto, la historia de amor que comenzó en el fin del mundo enfrenta su mayor prueba en las oficinas de inmigración





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