Incendios y sospechas de espionaje en contra del judaísmo en Europa y Medio Oriente

El periodista de CNN encontróデオque videochat en Telegram donde se aseguraban de ser jóvenes, con sede en Londres, para lo que se denominaba inteligencia iraní operando con total visibilidad. Uno de los canales publicado en hebreo inglés le ofreció un contrato a los agentes muy bien remunerados en un entorno seguro y profesional, ofreciendo monitoreo y apoyo las 24 horas.

Las paredes de la sala médica están ennegrecidas y parece que una bomba incendiaria se haya lanzado por la ventana de la sinagoga, quemando una puerta a la mitad durante el ataque.

Diez días después, el rabino Yehuda Black revisó la sinagoga que le da nombre, donde notó una pared de vitrales dañada y un techo tallado con estrellas de David. Dijo sentirse abrumado por la emoción por lo que pudo haber pasado.

Una investigación de CNN confirmó que las sinagogas judías en la capital británica y otras ciudades europeas habían sido atacadas con incendios incendiados durante los últimos dos meses, por el grupo en línea llamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI, Movimento Islámico de los Compañeros de la Derecha (Justos)). Según CNN, podrían existir vínculos entre HAYI y un grupo paramilitar chiita respaldado por Irán.

Además, investigadores han encontrado vínculos entre personas conectadas a Irán y amenazas terrorista en contra de los intereses judíos en Europa





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Incendios Grupo En Línea Espionaje Grupo Paramilitar Chiita Respaldado Por Irán Investigación Inseguridad En Europa

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