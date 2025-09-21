Incendios Forestales en Galicia: Extinción en Ourense, Fuego Activo en Lugo y Respuesta Intensiva

Un repaso a la situación de los incendios forestales en Galicia, destacando la extinción de un fuego en Ourense y la actividad de un incendio de gran magnitud en Lugo. Se detalla la movilización de recursos y la respuesta de las autoridades.

Santiago de Compostela (EFE).- El incendio de O Bolo-Vilaseco, en la provincia de Ourense , fue extinguido esta pasada noche, tras afectar a 273 hectáreas. Sin embargo, el fuego forestal más significativo, en Pantón-Pombeiro ( Lugo ), que ha devastado aproximadamente 2.000 hectáreas, aún permanece activo.

Este incendio, que azota los Cañones del Sil, en el corazón de la Ribeira Sacra, ha provocado la activación de la Situación 2 debido a la amenaza que representa el fuego para las viviendas, lo que obliga a los equipos de extinción a mantener una vigilancia constante sobre los núcleos habitados. Parte del término municipal de Sober también se encuentra afectado por este voraz incendio forestal.\La magnitud del incendio en el sur de la provincia de Lugo ha requerido la movilización de un considerable número de efectivos. Hasta el momento, se han desplegado, de manera acumulativa, 17 técnicos, 105 agentes, 133 brigadas, 86 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 14 helicópteros y 12 aviones. La lucha contra las llamas también cuenta con la participación de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las autoridades autonómicas informan, además, sobre un incendio forestal registrado durante la noche en Lobios-Río Caldo, dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, en la provincia de Ourense, que ha consumido 1 hectárea. En el término municipal lucense de A Fonsagrada-O Torbo, otro incendio forestal continúa activo, habiendo arrasado ya unas 30 hectáreas. Por otro lado, en Barreiros, un municipio situado en el norte de la provincia de Lugo, los equipos de extinción lograron controlar el incendio en la zona de San Xusto de Cabarcos, el cual ha afectado a 140 hectáreas.\La situación actual en Galicia pone de manifiesto la vulnerabilidad de la región ante los incendios forestales y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencia. Los esfuerzos se centran en controlar y extinguir los focos activos, proteger a la población y minimizar los daños ambientales y económicos. La gravedad del incendio de Pantón-Pombeiro, especialmente por su proximidad a la Ribeira Sacra, una zona con un alto valor paisajístico y cultural, subraya la importancia de la prevención y la gestión forestal responsable. Las autoridades continúan evaluando los daños, investigando las causas de los incendios y adoptando medidas para evitar la repetición de estas situaciones en el futuro. La colaboración ciudadana y la concienciación sobre el riesgo de incendios forestales son fundamentales para proteger el patrimonio natural de Galicia. La información sobre los incendios y la evolución de los trabajos de extinción se actualiza constantemente, manteniendo a la población informada sobre la situación y las medidas a tomar





Incendios Forestales Galicia Ourense Lugo Extinción Emergencias

