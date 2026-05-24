La temporada de incendios forestales ha estado lejos de ser moderada esta primavera, con incendios que avanzan rápidamente destruyendo viviendas y arrasando zonas ganaderas, mientras expertos coinciden en que la situación empeorará en los próximos meses.

La temporada de incendios forestales en Estados Unidos ha sido lejos de ser moderada esta primavera, con incendios que avanzan rápidamente destruyendo viviendas y arrasando zonas ganaderas.

Estos desastres naturales han llegado desde el suroeste hasta el noreste del país, con más de 2 millones de acres quemados, el doble del promedio de los últimos 10 anos. Además la persona muerta en el incendio en la gran llanura de Nebraska Los expertos conjecturan que esta temporada de incendios forestales está probablementelıkla empeorños en los siguientes meses. El sùrbate a ceros de fuego estate sobre todo la en zpocas generen sope con aguas sequihib.





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