Incendios Forestales Activos en Galicia: Preocupación por Pantón y Lobios

Dos incendios forestales, uno de gran magnitud en Pantón (Lugo) y otro en Lobios (Ourense), mantienen en alerta a Galicia. Las autoridades investigan las causas y despliegan importantes recursos para la extinción, especialmente por la proximidad de las llamas a zonas habitadas en Pantón.

Santiago de Compostela (EFE).- Dos incendios forestales siguen activos en Galicia , concretamente en Lobios (Ourense) y en Pantón (Lugo). Este último destaca por su magnitud, superando las dos mil hectáreas arrasadas, mientras que el de Lobios , aunque solo ha afectado a dos hectáreas, se localiza dentro del parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, lo que añade complejidad a su extinción y preocupación por la biodiversidad afectada.

El foco en Pantón, que se originó el pasado jueves a las 14:16 horas en el lugar de Pombeiro y se extiende al ayuntamiento vecino de Sober, mantiene la situación dos, un nivel de alerta preventiva debido a la proximidad de las llamas a zonas habitadas. La respuesta a este incendio de grandes proporciones ha movilizado un impresionante despliegue de recursos, incluyendo 20 técnicos, 110 agentes, 142 brigadas de extinción, 92 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 14 helicópteros y 12 aviones. Además, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) también se encuentran trabajando en la zona para colaborar en las labores de extinción y seguridad. La investigación en curso busca determinar las causas del fuego, siendo la principal hipótesis, por el momento, la posible responsabilidad de una chispa proveniente de un tren de mercancías. El rápido avance de las llamas y la extensión del fuego ha generado gran alarma social y preocupación por los daños ambientales y la seguridad de las personas. \En cuanto al incendio en Lobios, Ourense, que permanece activo desde las 5:09 horas de la madrugada, se originó en dos puntos distintos en Río Caldo. Para su control y extinción, se han desplegado 11 agentes, 17 brigadas, 9 motobombas, 3 helicópteros y dos aviones. Este incendio, aunque de menor extensión en comparación con el de Pantón, presenta desafíos específicos debido a su ubicación en un área protegida, lo que implica una mayor cautela en las operaciones de extinción para minimizar el impacto ambiental. Paralelamente, se han logrado avances en el control de otros incendios. El fuego de A Fonsagrada, iniciado el sábado a las 02:25 horas en O Torbo y que quemó 30 hectáreas, fue estabilizado el domingo a las 12:10 horas. Además, el incendio de Barreiros, que comenzó el domingo en San Xusto de Cabarcos a las 16:14 horas, permanece controlado desde el martes a las 21:59 horas. La Xunta de Galicia recuerda a los ciudadanos la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y detección de incendios forestales, poniendo a su disposición el teléfono gratuito 085 para denunciar cualquier avistamiento. La coordinación de los equipos de extinción y la investigación de las causas de los incendios son cruciales para minimizar los daños y evitar la repetición de situaciones similares en el futuro. La situación es dinámica y las autoridades están continuamente evaluando la evolución de los focos activos y adaptando las estrategias de respuesta según sea necesario. \La magnitud de los incendios forestales en Galicia subraya la vulnerabilidad de la región ante este tipo de eventos, especialmente en el contexto del cambio climático, que aumenta el riesgo de sequías y olas de calor, condiciones propicias para la propagación de los incendios. El esfuerzo coordinado de las autoridades, los equipos de extinción y la sociedad civil es fundamental para proteger el patrimonio natural y la seguridad de la población. El análisis de las causas de los incendios, como la posible participación de trenes de mercancías en el caso de Pantón, permitirá implementar medidas preventivas y de control más efectivas en el futuro. La prevención de incendios forestales, a través de la gestión adecuada de los bosques, la educación ambiental y la concienciación ciudadana, son esenciales para mitigar el impacto de estos desastres. La rápida respuesta de los servicios de emergencia y la colaboración entre diferentes organismos y niveles de gobierno son imprescindibles para minimizar los daños y proteger los recursos naturales. La Xunta de Galicia, a través de sus distintos departamentos, está comprometida en la lucha contra los incendios forestales y en la protección del medio ambiente, trabajando continuamente en la mejora de las estrategias de prevención, detección y extinción, así como en la investigación de las causas para evitar la repetición de eventos similares





