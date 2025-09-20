Incendios en Pantón y O Bolo: Evacuaciones y Destrucción Mientras Galicia Lucha Contra las Llamas

Fuertes incendios forestales obligan a evacuar a vecinos en Pantón y O Bolo, Galicia, tras arrasar con miles de hectáreas. La situación de alerta se mantiene en varias zonas, con un amplio despliegue de recursos y la suspensión de eventos locales.

Los incendios forestales continúan azotando Galicia , con especial intensidad en las localidades de Pantón y O Bolo , obligando a la evacuación de vecinos y dejando tras de sí una estela de destrucción que supera las 2.000 hectáreas quemadas.

En Pantón, concretamente en la parroquia de Pombeiro, el fuego ha calcinado una vasta extensión de terreno y mantiene activa la situación 2 de alerta, lo que implica un despliegue intensivo de recursos y una constante preocupación por la seguridad de la población. La situación ha obligado a la evacuación de 17 personas del núcleo de Abelairas durante la noche, aunque afortunadamente han podido regresar a sus hogares. El alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, ha informado que, de las viviendas afectadas, cinco estaban deshabitadas y las demás eran segundas residencias, un dato que, si bien minimiza el impacto personal directo, no resta gravedad a la situación. La Xunta de Galicia ha movilizado un amplio dispositivo para combatir las llamas, con la participación de un gran número de técnicos, agentes, brigadas, motobombas, palas, helicópteros y aviones, trabajando de manera incansable para controlar y extinguir el fuego. Las fiestas locales de Sober, debido a la cercanía del fuego, se han visto obligadas a ser suspendidas, evidenciando la gravedad de la situación y la necesidad de priorizar la seguridad. El origen del fuego en Pantón, según las investigaciones preliminares, se sitúa en San Cosmede, cerca de las vías del tren, un detalle que añade complejidad a la investigación y a la búsqueda de responsables.\En O Bolo, la situación también es crítica, con la reactivación de la alerta preventiva de situación 2 debido a la proximidad del fuego a las zonas habitadas. Este incendio, que comenzó el jueves por la noche, ha afectado a una considerable superficie, y aunque la situación ha experimentado una ligera mejoría, las condiciones meteorológicas adversas y la dificultad de acceso a ciertas áreas dificultan las labores de extinción. Los efectivos de extinción, con una amplia gama de recursos y medios, están trabajando sin descanso para controlar el fuego y evitar que se propague. El despliegue de medios en O Bolo es igualmente significativo, con la participación de numerosos técnicos, agentes, brigadas, motobombas, helicópteros y aviones. La colaboración de los vecinos y la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad son esenciales para afrontar esta emergencia y proteger a la población. La Consellería do Medio Rural ha informado también de otros incendios activos en la comunidad, lo que demuestra la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta coordinada y eficaz en toda la región. Además, la preocupación se extiende por el período de alto riesgo, que aún no ha finalizado, lo que subraya la importancia de mantener la vigilancia y las medidas de prevención para evitar nuevos focos.\La lucha contra los incendios forestales en Galicia se presenta como un desafío constante, con condiciones climáticas adversas y terrenos complicados que dificultan las tareas de extinción. La rápida propagación de las llamas, la dificultad de acceso a ciertas áreas y la necesidad de proteger a la población son factores clave que requieren una respuesta coordinada y eficiente. La situación en Pantón y O Bolo refleja la gravedad del problema, con la evacuación de vecinos, la suspensión de eventos y la devastación de amplias extensiones de terreno. El esfuerzo de los efectivos de extinción, respaldado por la movilización de recursos y la colaboración ciudadana, es crucial para controlar los focos activos y evitar que se extiendan. Es fundamental la investigación de las causas de los incendios y la identificación de los responsables, así como la implementación de medidas de prevención a largo plazo para reducir el riesgo de futuros incendios forestales. La noticia de que el gobierno 'salda una deuda' con los bomberos forestales, permitiéndoles jubilarse a los 60 años, es un reconocimiento a su labor y a los riesgos que enfrentan. La gravedad de los incendios en la comunidad, incluyendo el de Barreiros, Lugo, que resulto con brigadistas heridos, destaca la necesidad de apoyo constante a los bomberos forestales, que son esenciales para combatir este tipo de emergencias





rtve / 🏆 54. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Incendios Forestales Galicia Pantón O Bolo Evacuaciones

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El 85% del mercado de coches se queda sin las ayudas del Moves para la compra de eléctricosLa patronal nacional de automovilísticas, Anfac, señala que los fondos se han terminado en Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco

Leer más »

Ciberataque afecta al aeropuerto de Bruselas y genera retrasos en vuelosUn ciberataque contra el proveedor de servicios del aeropuerto de Bruselas ha afectado las operaciones de check-in y embarque, causando retrasos y cancelaciones de vuelos. El ataque también afectó a otros aeropuertos europeos. Además, se reportan incendios forestales en Galicia y el presidente de Ucrania denuncia un ataque ruso masivo.

Leer más »

Dos incendios forestales en Galicia queman 700 hectáreas en Pantón y 200 en O BoloEl fuego en Lugo se sitúa en nivel 2 de alerta y obliga a evacuar a más de 70 personas de diferentes aldeas, mientras que en Ourense se mantiene el confinamiento en Lentellais, Santa Cruz y O ...

Leer más »

Los incendios gallegos de Pantón y O Bolo obligan a evacuar vecinos tras arrasar con más de 1.600 hectáreasLos focos de Pantón (Lugo) y O Bolo (Ourense), en situación 2 por su cercanía a núcleos de población. La Xunta de Galicia ha confinado tres poblaciones

Leer más »

Un nuevo incendio en A Fonsagrada eleva a tres los fuegos activos en GaliciaEl de Pantón calcina ya 1.400 hectáreas, el de O Bolo, 240, y el fuego de A Fonsagrada, que comenzó en la madrugada del sábado, afecta ya a una superficie de 20 hectáreas

Leer más »

Los dos incendios de Galicia queman más de 1.600 hectáreas y activan el nivel 2 de emergenciaLos incendios que afectan a Pantón y a O Bolo obligaron a desalojar varios municipios. No obstante, los vecinos de las poblaciones afectadas ya han podido regresar a sus hogares.

Leer más »