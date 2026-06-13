Incendio forestal en Padrón y Asturias: la Xunta declara la situación 2 de emergencia

La Xunta ha declarado la situación 2 de emergencia en un incendio forestal en Padrón, A Coruña, debido a su proximidad a núcleos de población. El incendio afecta a unas 250 hectáreas y se ha reactivado un flanco. La situación en Asturias se ha elevado a fase 1 de emergencia debido al calor y el incendio en Peñaflor y Vega de Anzo.

La Xunta ha declarado la situación 2 de emergencia en un incendio forestal en Padrón, A Coruña, debido a su proximidad a núcleos de población.

El incendio afecta a unas 250 hectáreas y se ha reactivado un flanco. La situación en Asturias se ha elevado a fase 1 de emergencia debido al calor y el incendio en Peñaflor y Vega de Anzo. Un helicóptero trabaja en el incendio forestal en la localidad asturiana de Peñaflor. La Xunta ha solicitado la movilización de medios aéreos de apoyo para reforzar las labores de extinción.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y dos empresas forestales trabajan en la extinción del incendio. Los niveles de emergencia van de menos a más desde el nivel 0 al 3 y el 2 supone que hay riesgo grave para la vida humana y bienes materiales y requiere medios estatales.

La situación en Galicia ha sido activada a nivel de alerta 2 (naranja) en las zonas isoclimáticas del noroeste y el interior de A Coruña debido a las altas temperaturas





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