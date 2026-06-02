Incendio forestal en Los Garres y Lages activa Plan Infomur y obliga evacuación masiva

Un incendio de gran magnitud arrasa más de 110 hectáreas en Los Garres y Lages, activa la fase dos del Plan Infomur, moviliza a más de 300 efectivos y 11 unidades aéreas, y obliga a evacuar a 100 personas mientras se investigan sus orígenes.

Un intenso incendio forestal ha abrasado las pedanías murcianas de Los Garres y Lages, obligando a la activación del Plan Infomur en su fase de emergencia, situación dos.

Desde las primeras horas de la tarde, la respuesta ha sido coordinada entre la administración regional, los servicios estatales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado más de 300 efectivos y once plataformas aéreas -entre helicópteros, hidroaviones y drones- para atacar las llamas y evitar su propagación hacia las áreas residenciales. Según la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, la complejidad del siniestro radica en el viento cambiante y la orografía escarpada del terreno, que ha generado ráfagas de fuego inesperadas y una densa nube tóxica que ha contaminado el aire, obligando a la evacuación de aproximadamente un centenar de personas.

La autoridad local ha subrayado que, pese a la magnitud del incendio, no se han registrado víctimas ni heridos, aunque el humo ha afectado la calidad del aire en varios municipios vecinos. La respuesta operativa ha contado con la participación de 250 efectivos de la Guardia Civil y los cuerpos de bomberos de la Región de Murcia, reforzados por unidades del Ejército y la UME.

Los medios aéreos han permitido atacar focos incandescentes en zonas de difícil acceso, mientras que los equipos terrestres han creado cortafuegos y han trabajado en la evacuación preventiva de los hogares más amenazados. La alcaldesa Pérez ha instado a la población a seguir las recomendaciones oficiales, a mantenerse informada a través de los medios de comunicación y a respetar los cordones de seguridad establecidos.

Además, ha anunciado la puesta a disposición de albergues temporales en hoteles y centros municipales de pedanías cercanas, como San José de la Vega, para garantizar una asistencia integral que incluye suministro de alimentos, atención sanitaria y apoyo psicosocial a los evacuados, quienes han vivido momentos de alta tensión durante la tarde. Hasta el momento, las causas del incendio siguen bajo investigación; las autoridades afirman que se está analizando la posible procedencia del fuego, aunque aún no se han identificado factores desencadenantes claros.

El siniestro ha consumido más de 110 hectáreas, parte de un importante parque forestal que actúa como pulmón verde de la ciudad de Murcia, comprometiendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda a la población. La alcaldesa ha señalado que, una vez controlada la situación, se evaluarán los daños estructurales en viviendas y edificaciones cercanas, y se adoptarán medidas para evitar su reactivación.

La colaboración entre las administraciones locales, autonómicas y el Gobierno central ha sido clave para contener el fuego y proteger a la comunidad, destacando el papel estratégico de los hidroaviones enviados por el Estado para alcanzar los sectores más inaccesibles del terreno. La recuperación del área afectada se proyecta como un proceso a medio plazo, que requerirá reforestación y medidas de prevención para futuros episodios de incendio





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