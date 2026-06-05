Incendio forestal en Alosno: avances en la lucha contra el fuego

El incendio forestal en Alosno sigue en curso y los servicios de emergencia están trabajando sin descanso para controlarlo. Se han desplegado un helicóptero y dos aviones de carga en tierra, y los vecinos del pueblo están ayudando con sus propios tractores.

Se están incorporando progresivamente un helicóptero y dos aviones de carga en tierra para luchar contra el incendio forestal en Alosno . El incendio ha afectado a 1.000 hectáreas y los servicios de extinción están trabajando sin descanso para controlarlo.

Los vecinos del pueblo están ayudando con sus propios tractores y se han desplegado 17 medios aéreos y un importante despliegue terrestre. La cercanía del fuego a zonas habitadas es lo más preocupante en este momento. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha lamentado la situación y ha destacado la importancia de la coordinación entre los servicios de emergencia





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