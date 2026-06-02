Incendio forestal amenaza viviendas en Murcia: piden intervención de la UME por el viento y el calor

Un incendio forestal cerca de Los Garres y Lages, en Murcia, obliga a desalojar viviendas y activa la solicitud de ayuda a la UME debido a las altas temperaturas y el viento que han dificultado el control del fuego.

Un incendio forestal se desató en la zona alta de un pueblo cercano a Los Garres y Lages , donde las llamas se han acercado peligrosamente a las viviendas.

Según testimonios, el fuerte viento y las altas temperaturas, que rondan los 42 grados, han complicado las tareas de extinción y han hecho que el fuego sea una amenaza para toda la población. Aunque inicialmente se consideraba controlado, el cambio en las condiciones meteorológicas ha reactivado el peligro. Las autoridades han desalojado varias casas y han solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para intentar contener el avance de las llamas





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